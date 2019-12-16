نصائح تركية لتخفيف أعراض "شلل النوم"

قالت الأستاذة المساعدة، فوسون دوماتش، عضو الهيئة التدريسية بجامعة العلوم الصحية التركية، إن التوتر وقلة جودة النوم، من أبرز أسباب ظاهرة شلل النوم أو ما يُعرف بـ "الجاثوم".

وأضافت أن الظاهرة المذكورة تحدث لدى الشخص النائم، حيث يستيقظ جزئياً ويصبح واعياً لمحيطه ولكنه يكون غير قادر على التحرك، كأنه مشلول.

وعادة ما تحدث ظاهرة شلل النوم أثناء مرحلة حركة العين السريعة من النوم، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة، تظهر عند الأشخاص السليمين صحياً أيضاً، وقد تؤدي إلى القلق والخوف من النوم، وفي حال تطور به الأمر لأكثر من هذا، يستوجب مراجعة الشخص لطبيب مختص في الأعصاب أو الحالات النفسية.

وأوضحت أن الظاهرة تبدأ بشكل عام خلال مراحل الطفولة والمراهقة.

وتابعت: "أبرز أسباب ظاهرة شلل النوم، هي الإرهاق المزمن، والنوم غير المنتظم، وقلة النوم، والتوتر، وتناول الكحول أو كميات كبيرة من الكافيين."

وأفادت أن ظاهرة شلل النوم التي لا ترافقه أية حالات أو أمراض أخرى، لا تستوجب المعالجة الطبية، ويمكن تفاديها عبر تنظيم أوقات النوم، وتجنّب التوتر وقلة النوم، وممارسة الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء قبل النوم.