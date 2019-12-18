تركي يقدم وجبات مجانية للمشردين في مطعمه في ألمانيا

يقدم "محمد يلدريم" وهو تركي يمتلك مطعماً في كوبلنز بألمانيا، وجبات مجانية للمشردين مساء كل يوم خميس، من الساعة 6 إلى 9، ويمكن لأي شخص بلا مأوى أن يدخل إلى مطعم "يلدريم" ويطلب الطعام الذي يختاره من القائمة، بما في ذلك وجبات الشاورما والبيتزا والوجبات الأخرى، ويحصل على نفس الطبق تماماً مثل بقية زبائن المطعم الذين يدفعون بدل طعامهم.

وقد وجه "يلدريم" دعوةً إلى المطاعم التركية والمطاعم الأخرى في المدينة للانضمام إليه في هذا النشاط الاجتماعي التكافلي الرحيم.

وقال "يلدريم" الذي يدير المطعم مع شقيقه: "لا يمكن لأحدٍ من أصحاب المطاعم أن يخمن في الصباح كمية الطعام التي ستتبقى في المساء. هناك دائماً الكثير من الطعام الفائض. وإذا قدّمتُ الطعام يوم الخميس في مطعمي، يمكن أن تتولى مطاعم أخرى تقديمه يوم الاثنين أو الجمعة".

وقد وصل "يلدريم" وشقيقه إلى ألمانيا منذ عدة سنوات، وعانا في البداية من الجوع والتشرد وكانا ينامان في كثير من الأحيان جائعَين، ولهذا صرح قائلاً: "نحن نرى متشردي كوبلنز بعيون مختلفة".

وحثّ "يلدريم" جميع الناس على مشاركة ما لديهم مع الآخرين، مشيرا إلى أن الجميع يمكن أن يستفيد ويبقى سعيداً، وختم بقوله: "أرى المشردين يفرحون بأمر أقدمه لهم دون أن يضرني على الإطلاق. بل على العكس، أنا أشعر براحة نفسية لما أقوم به".