لائحة انتظار لثلاثة أيام للحصول على الشاورما التركية في إندونيسيا

يتوجب على سكان العاصمة الإندونيسية جاكارتا الانتظار ثلاثة أيام من أجل الحصول على سندويتش شاورما من عربة بائع تركي، نظرا للإقبال الكبير عليه.

بعد تعريف التركي محمد مصطفى (33 عاما) سكان منطقة ساوا بيسار في العاصمة جاكرتا، على مذاق الشاورما التركية، من خلال عربة، لم يتمكن من تلبية طلبات الزبائن نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبها وللإقبال الكبير عليه.

وأشار مصطفى الذي عمل في بيع الشاورما بالصين لمدة 5 سنوات، إلى أنه لجأ لنظام تسجيل الطلبات، من أجل تنظيم عملية البيع، قائلاً : "لائحة الزبائن ممتلئة لثلاثة أيام، نظرا للإقبال الكبير، ومن أراد أنّ يأتي لأكل الشاورما عليه أن الانتظار لمدة 4 ساعات أمام العربة".

ولفت إلى أنّ عربة الشاورما التي يمتلكها أصبحت مادة للعديد من صفحات اليوتوب المنتشرة في إندونيسيا.

وقال مصطفى :"إنّ التوابل المستخدمة في الشاورما التركية، تلائم مذاق الإندونيسيين. مكان العمل الحالي صغير، نفكر في افتتاح محل في عدة مناطق في العاصمة والمدن الإندونيسية، تلقيت الكثير من عروض الشراكة، من بينها افتتاح 200 فرع من شرق البلاد لغربها".

ومن جانبها أشارت أليس لينا مولياني، إلى أنها زارت تركيا منذ فترة قريبة، وأعجبت كثيرا بالشاورما والكباب التركي.

وقالت:" تعرفت على عربة الشاورما هذه من اليوتوب، وأتيت لأتذوقها من منطقة بيكاسي التي تبعد ساعتين من هنا، عربة الشاورما هذه تختلف عن محلات الشاورما الأخرى في العاصمة، كل شيء هنا طازج".

أما نيكي براتاما قال:" جئت من مسافة تبعد ساعتين من هنا، وحجزت دوري منذ يومين، أنا أحب هذه الشاورما لأنها قليلة الدهون".