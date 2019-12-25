تركي يصدر أجهزة محاكاة قيادة "فورمولا 1" إلى 27 بلدا

يصدر مولود آلياز، وهو صاحب مصنع بولاية قونية وسط تركيا، أجهزة محاكاة قيادة "الفورمولا 1" التي ينتجها بمصنعه، إلى 27 بلدا.

وكان آلياز، قد قرر تصنيع جهاز محاكاة قيادة "الفورمولا 1" لوضعه في مقهى الإنترنت، الذي كان يديره، لأغراض الترفيه في عام 1998، نظرا لغلاء سعر الجهاز.

وقال مولود آلياز، الأربعاء، إنه بدأ في المرحلة الأولى بتصنيع "أجهزة المحاكاة الثابتة" وتصديرها إلى بعض دول أوروبا، ثم انتقل بعد ذلك إلى إنتاج "أجهزة المحاكاة المتحركة".

وأوضح آلياز، أن أجهزة محاكاة قيادة "الفورمولا 1"، التي ينتجها مصنعه، تجعل من يقودها يعيش مغامرة سباقات الفورمولا من خلال التصميم الرائع لمضمار السباق، والطرق، والمحطات، وخريطة الطريق، ومنصات الجمهور، وأصوات الإطارات وغيرها.

وأضاف رجل الأعمال، أن أجهزة محاكاة "الفورمولا 1" المستخدمة في تعليم متسابقي الفورمولا تحظى باهتمام أيضا في قطاع الترفيه.

وقال: "أجهزة المحاكاة المصنعة لدينا لها طرازات وأبعاد مختلفة".

وتابع: "لم يقتصر إنتاجنا على أجهزة محاكاة قيادة سيارات "الفورمولا 1" ودراجات "الرالي" النارية فحسب، بل وسعنا نطاق منتجاتنا من خلال إضافة أجهزة محاكاة قيادة القطار السريع والطائرات منذ عام 2015".

وأضاف: "نصدر منتجاتنا إلى 27 بلدا. وتفضل أوروبا منتجاتنا بشكل خاص، خاصةً عند تقييمها من حيث الأداء، والسعر والجودة".

وأفاد ألياز، أن منتجات محاكاة القيادة تصنع في كثير من دول العالم، لكن ما يميز منتجاته هو أنها تصنع بالكامل بدءا من مقصورة القيادة والمحرك الميكانيكي وحتى البرمجة.

وأضاف: "يستغرق إنتاج جهاز محاكاة "الفورمولا 1" لدينا مدة 4 إلى 8 أسابيع".

وذكر آلياز، أن الشركة انتجت جهاز محاكاة قيادة لطائرة من طراز "10 CESSNA 172" لأكاديمية الطيران التابعة لمركز بورصة للعلوم.

وأوضح أنهم سينتجون جهاز محاكاة قيادة آخر لطائرة من طراز "A 320 AIRBUS" في المستقبل القريب.