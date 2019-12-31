"البقرة الذكية" مشروع لتشجيع شرب الحليب والعيران في تركيا

هل سبق لك أن رأيت بقرة آلية تبيع الحليب والعيران؟

يجذب مشروع "البقرة الذكية" في "غوموش خان" التركية، الذي تم إطلاقه بمبادرة من رجل الأعمال "جميل تانغور أوغلو"، المزيد من الاهتمام يوماً بعد يوم، حيث تقوم آلة بيع على شكل بقرة ضخمة موجودة في حديقة الفاتح وسط المدينة، بتوزيع الحليب الساخن بنكهات متنوعة كالموز والفراولة والشوكولاتة من ثلاثة فتحات موجودة على "ضرع البقرة" في حين تعطي الفتحة الرابعة العيران، المشروب الوطني في تركيا.

وقد كلف المشروع، الذي استغرق إنجازه حوالي أربع سنوات، أربعة ملايين ليرة تركية.

وقال "إلبيي غيرغين"، مسؤول التسويق في المشروع، إن "تانغور أوغلو" حصل على فكرة صنع هذه الآلة بعد أن رأى بعض الأطفال يطلبون الحليب من الأبقار قائلين "أعطونا حليباً".

وأضاف: "نعتقد أن العيران والحليب مهمان جداً لنمو الأطفال. هدفنا هو جعل مشروبنا الوطني العيران والحليب أكثر شعبية من المشروبات الأخرى في السوق. ونسعى لتوسيع مشروعنا كي يشمل جميع أنحاء تركيا في غضون السنوات الخمس المقبلة".

كذلك أعربت "هلال كوسة"، مندوبة المبيعات في المشروع، عن وجود اهتمام كبير بهذه الطريقة المحببة في البيع عبر الآلة الذكية بين سكان المدينة.

وقالت: "مرت ثلاثة أيام فقط منذ بدأنا، ولكن الكثير من الناس أتوا بالفعل لرؤية الآلة". وأضافت: "الجو بارد جداً في غوموش خان خلال هذا الموسم، والحليب الساخن يساعد الناس على الشعور بالدفء".