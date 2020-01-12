كبائن نوم خاصة لخدمة المسافرين في مطار إسطنبول

بدأ مطار اسطنبول الجديد بتفعيل خدمة كبائن النوم في صالات الانتظار، لإتاحة الفرصة للمسافرين بأخد قسط من الراحة أثناء انتظار موعد رحلتهم.

وبات بإمكان المسافرين في الخطوط الخارجية، استئجار الكبائن التي تحمل اسم ."İGA Sleepod"

وللنوم في الكابينة، يجب على المسافر دفع مبلغ 9 يورو للساعة الواحدة.

وفي حال طلب المسافر الحصول على بطانية ووسادة، عليه دفع 2 يورو إضافيين.

وعقب كل استعمال يتم إرسال الأغطية والبطانيات المستعملة إلى المغسلة، بغية الحفاظ على نظافة المفروشات داخل الكبائن.

وبداخل الكابينة يوجد مدخل USB ومأخذ كهرباء، بهدف إتاحة الإمكانية للمسافرين شحن أجهزتهم الكهربائية والالكترونية.

وفي أسفل الكابينة يوجد قسم لوضع حقائب السفر والأغراض الخاصة.