قرية تركية تستضيف زوجاً من اللقالق منذ ثلاث سنوات

تستضيف قرية تركية في الجنوب الشرقي للبلاد زوجاً من اللقالق كان قد توقف فيها أثناء هجرته قبل ثلاث سنوات.

قرية "يوكسيكوفا" الواقعة في ولاية "هكاري" على طريق هجرة اللقالق، أصبحت موطناً جديداً للقالق بفضل عناية ومحبة السكان المحليين الذين راحوا ينظفون أعشاشها ويزيلون الثلوج منها ويقدمون لها الأطعمة أو الأسماك الطازجة.

وصرح "حكيم كاراجان" وهو طبيب بيطري في بلدية "يوكسكوفا"، أن موسم هجرة اللقالق يبدأ في شهر أكتوبر.

وأضاف: "الهجرة رحلة طويلة وشاقة. لكننا نعتقد أن هذه اللقالق لم تعد راغبة بالهجرة لأنها تجد الطعام الكافي هنا خلال فصل الشتاء".

وقال: "نحن نأتي بانتظام للتحقق من صحة اللقالق"، مؤكداً على العناية الممتازة التي يتلقاها اللقالق من القرويين.

أما القروي "لقمان جانكورتران" فقد أوضح بدوره كيف يقوم الأهالي بتنظيف مدخنة المسجد كلما تساقطت الثلوج كي يتمكن اللقالق من قضاء الشتاء هناك.

وأضاف: "نأتي بالقش الدافئ ونضعه في أعشاشها"، منوهاً إلى إشعال موقد الجامع في بعض الليالي الباردة كي يضمنوا تدفئة العش في أعلى أنبوب المدخنة.

وقال : "عندما تجوع اللقالق، نصطاد بعض الأسماك ونضعها في عشها. نحن نحبها ونريد أن تبقى مقيمة عندنا".