"كن شاهدا".. فيلم باكستاني يعرض دعم مسلمي شبه القارة الهندية لحرب الاستقلال التركية

أطلق مخرج أفلام باكستاني، عمِل سابقا لدى سفارة بلاده بأنقرة، مشروعا لتصوير فيلم سينمائي يصور دعم وتضحيات مسلمي شبه القارة الهندية، خلال حرب الاستقلال التركية (1919 – 1923م).

الفيلم الذي يحمل اسم "كن شاهدا"، سيُعرض في قاعات السينما التركية والباكستانية، في مارس/آذار 2020.

وقال المخرج طاهر محمود، إن الفيلم الذي انتهت أعمال تصويره، يسلّط الضوء على "حركة الخلافة" التي أسسها مسلمو شبه القارة الهندية التي كانت تُعرف آنذاك بـ "الهند البريطانية" أو "الراج البريطاني".

وأوضح أنه يهدف من الفيلم الذي يشارك فيه أكثر من 200 ممثل تركي وباكستاني، إحياء دعم أجداده للجنود الأتراك خلال حرب الاستقلال، في مواجهة الإمبريالية البريطانية التي كانت في أوجها حينذاك، على حد تعبيره.

وحول فكرة تصوير الفيلم، قال المخرج الباكستاني إنها لمعت خلال فترة عمله لدى سفارة بلاده بأنقرة، حين كان يفكّر في تصوير فيلم يتناول العلاقات التركية الباكستانية من منظور تاريخي، ما يعزز روابط الأخوة بين شعبي البلدين.