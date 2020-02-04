عرض أزياء لملابس من الشوكولاتة في ألمانيا

احتضنت مدينة كولن الألمانية، فعالية عرض أزياء مصنوعة من الشوكولاتة، وسط حضور شخصيات عالمية.

جاء ذلك ضمن فعالية بعنوان "الشوكولاتة الوحشية" على هامش النسخة الـ 50 من "معرض ISM الدولي للحلويات والبسكويت"، بحضور قرابة 800 شخصاً.

وكان من بين الحضور، نجم هوليوود، مات ديلون، وباتريكا أركوتا، وفاي دوناواي، الحاصلتين على جائزتي أوسكار والكرة الذهبية، وعارض الأزياء الأمريكية الشهير جيريمي ميكس، وممثلة المسلسلات التركية، الألمانية ويلما أليس، وغيرها من الشخصيات العالمية الشهيرة.

وخرجت عارضات الأزياء أمام الجمهور بملابس مصنوعة من الشوكولاتة، وبتسريحة شعر لمصفف الشعر سردال بنغي، ذي الأصول التركية.

كما تخلل العرض فعاليات موسيقى ورقص.