فرقة الجوقة العثمانية "مهتران" تقيم أول عرض لها في إٍسبانيا

أقامت فرقة الجوقة العثمانية المعروفة بالـ "مهتران"، ولأول مرة، حفلاً استعراضياً في مدينة ساكس جنوب شرقي إسبانيا، أمس الاثنين، حظي بإعجاب وإقبال كبيرين من الإسبان.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مهرجان "العرب المسلمون والمسيحيون" (Moros y Cristianos ) التي تقام سنوياً في ساكس، خلال الأيام الـ 5 الأولى من شهر فبراير/شباط.

وهذا العام شاركت فرقة "مهتران" التابعة لوزارة الدفاع التركية والمؤلفة من 46 شخصاً، بدعوة من مجموعة "لوس توركوس" التراثية الإسبانية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها.

وشاركت "مهتران" في مراسم الاستعراض، إلى جانب مجموعة "لوس توركوس- Los Turcos" التي تعدّ أكبر المجموعات المشاركة في المهرجان، من حيث عدد أعضائها البالغ عددهم 700 شخصا.

وحظي استعراض "مهتران" و"لوس توركوس" باهتمام كبير من الإسبان الذي حرصوا على التقاط الصور من على جنبات الطرق ونوافذ المنازل المطلة على مكان المهرجان.

"مهتران" الذي حظي باهتمام كبير أيضاً من الصحافة الإسبانية، أقام لاحقاً حفلاً آخر بعد المهرجان في "البيت التركي" بمدينة ساكس.

السفير التركي في مدريد، جهاد أرغيناي، قال في حديثه للأناضول، إن "لوس توركوس" وسكان ساكس، يلعبون دور الجسر الرابط بين تركيا وإسبانيا، معرباً عن شكره لسكان المدينة الإسبانية على الترحيب والاهتمام الذي أبدوه بالجوقة العثمانية.

بدوره، أشاد رئيس بلدية ساكس بالاستعراض الذي أقامته "مهتران"، لافتاً إلى قوة الروابط بين سكان ساكس والشعب التركي.

جدير بالذكر أن فرقة الجوقة العثمانية "مهتران"، تعد من أقدم الجوقات العسكرية حول العالم.