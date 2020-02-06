وفاة الممثل الأمريكى الشهير كيرك دوغلاس عن عمر 103 أعوام

أعلن الممثل الأمريكي، مايكل دوغلاس، الأربعاء، وفاة أبيه كيرك دوغلاس عن عمر يناهز 103 أعوام.

وقال مايكل دوغلاس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوغلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف: "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

جدير بالذكر، أن كيرك دوجلاس هو ممثل أمريكى من أصل روسى، ولد فى 9 ديسمبر 1916.

اسمه عند الولادة إيسور دانيالوفيتش، وقضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين و6 أخوات، وكان أول فيلم له هو "الحب الغريب" لمارثا آيفرز 1946 مع باربارا ستانويك.

عرف دوغلاس بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية، وخلال مسيرته التي استمرت ستة عقود ظهر في أكثر من 90 فيلمًا.

ورشح دوغلاس لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، وحصل على الجائزة عن مجمل أعماله عام 1996، ووسام الحرية الرئاسي، وكتب عشر روايات ومذكرات.