الرحلة العلمية التركية الرابعة تنطلق إلى القارة القطبية الجنوبية

انطلقت الرحلة العلمية التركية الرابعة، اليوم الأحد، إلى القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

والرحلة العلمية الرابعة تتم بتنسيق من معهد أبحاث القطب لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، برعاية الرئاسة التركية.

وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، في مقدمة مودعي الفريق التركي العلمي، بمطار إسطنبول.

وفي كلمته في حفل المغادرة قال "ورانك" إن الرحلة ستعزز الوجود التركي في القارة القطبية بفضل الأبحاث العلمية للفريق.

وأوضح أن الرحلة الحالية ستمهد الطريق أمام تركيا، لإنشاء قاعدة علوم دائمة في أنتاركتيكا، مضيفا أن الفريق سيواصل أعمال وضع خرائط عن قاع البحر.

وأشار الوزير التركي إلى أن الفريق العلمي التركي يتألف من 24 شخصا، سينفذون 15 مشروعا في 3 فئات رئيسية؛ علوم الأرض، والعلوم الحية، والعلوم البحرية.

وأكد أن بلاده ستعمل على إنتاج وثائقية عن رحلات وأبحاث الفريق العلمي التركي، لتسليط الضوء على أعمالهم والمشقات التي يواجهونها في القارة القطبية.

ومنذ 2017 نظم فريق علمي يضم نحو 100 عالم تركي، ثلاث رحلات وطنية إلى القارة القطبية الجنوبية، بغرض إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء.