سامسونج تكشف عن سعر وموعد بيع هاتفها الجديد القابل للطي

كشفت شركة سامسونج، عملاق صناعة الهواتف المحمولة في العالم،عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ تم بثه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، مساء الأحد.

وعلى الرغم من عرض لقطات كثيرة لهذا الهاتف الذي ظهر بلونين على الأقل هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر.

وكشفت الشركة اليوم الثلاثاء المزيد من التفاصيل، حيث أكدت أن الهاتف سيكون متوفراً في الأسواق اعتباراً من يوم الجمعة القادم، الذي يوافق عيد الفالنتاين.

وقالت ريبيكا هيرست، مدير التسويق في سامسونج إن أسعار هاتفها الجديد "جالاكسي زد فليب" ستبداً من 1380 دولار أمريكي.

وأضافت خلال حفل أقيم في سان فرانسيسكو للكشف عن تفاصيل الجهاز الجديد: "إنه يغير كل شيء، المساحة والحجم والطريقة ذاتها التي نستخدمها".

ولفتت إلى أن "هاتف Z Flip هو هاتف ذكي مخصص للتصاميم العصرية".