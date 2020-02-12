شركة تركية تنجح في إنتاج أقنعة طبية خاصة للحماية من انتقال العدوى الفيروسية

نجحت شركة تركية في إنتاج أقنعة طبية خاصة للحماية ضد انتقال العدوى الفيروسية بما في ذلك فيروس كورونا الجديد.



وتمكنت شركة إينوفينسو Inovenso التركية، إحدى الشركات العاملة في مركز يلدز للأبحاث والتطويرYıldız Teknopark بمدينة إسطنبول، من تصميم جهاز ينتج أغشية ألياف متناهية الصغر توفر وقاية من العدوى الفيروسية.



وتستخدم هذه الأغشية في إنتاج أقنعة طبية توفر الحماية ضد مخاطر العدوى الفيروسية وحماية أكثر فعالية ضدها، فضلًا عن سهولة الاستخدام اليومي.



وفي الوقت الذي تزايد فيه الطلب على الأقنعة الطبية للوقاية من فيروسات كورونا الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدأ بالظهور أيضًا في بعض البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، يجري الحديث عن أفضل أنواع الأقنعة التي تمتلك مزايا الحماية ضد الفيروسات.

الأقنعة المتداولة لا تحمي من الفيروسات:

معظم الأقنعة المستخدمة في الأسواق هي أقنعة غير قادرة على الحماية من الفيروسات بشكل خاص، بل توفر تأثيرًا وقائيًا ضد الجسيمات المحمولة بالهواء وتستخدم عمومًا من أجل سلامة العمال والوقاية من حالات التلوث.



ورغم أنه من المعروف أن الأقنعة الجراحية تحمي من يرتديها إلى حد ما من الهباء الجوي أو الأيروسول الحيوي في الهواء، إلا أن الخبراء يقولون إن الأقنعة الجراحية لا يمكن أن تكون وقائية ضد الفيروسات.



وينصح الخبراء عادة استخدام الأقنعة المعروفة باسم N95، لما تحتويه من أغشية ألياف متناهية في الصغر توفر كفاءة جيدة في الحماية ضد انتقال العدوى الفيروسية.



ورغم أن أقنعة N95 تتمتع بكفاءة عالية في الترشيح، إلا أنها أكثر سماكة من الأقنعة الجراحية، وغير ملائمة للاستخدام اليومي، ولها آثار جانبية على التنفس، ويمكن أن تسبب مشاكل خطيرة للمستخدمين، بسبب زيادة درجة الحرارة والرطوبة بين الوجه وأنسجة القناع.



المرونة والرطوبة المطلوبة:



وعليه، أطلقت شركة إينوفينسو التي تواصل العمل منذ عام 2017 لتطوير أقنعة طبية سهلة الاستخدام من شأنها توفير الحماية اللازمة ضد المخاطر الفيروسية، مشروع إنتاج أقنعة طبية محسنة من ألياف النانو، بدعم من مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية توبيتاك.



وقامت الشركة، التي تقوم بإجراء تجارب لإنتاج القناع بالعديد من المواد المختلفة واختبار العينات التي توفر أعلى مستوى من الحماية، بتصميم جهاز كهربائي ينتج أغشية ألياف النانو لاستخدامها في إنتاج الأقنعة الطبية.



وبفضل أغشية ألياف النانو، سوف تتمكن الشركة من إنتاج مرشحات محاليل البوليمرات، لإنتاج أقنعة طبية ذات كفاءة عالية توفر أعلى درجات الحماية من المخاطر الفيروسية إلى جانب المرونة والرطوبة المطلوبة للاستخدام المريح.



إضافة إلى ما سبق، فإن هذه الأقنعة التي تتكون من غشاء متناهي الصغر وخفيف الوزن على قماش رقيق غير منسوج، تجذب الاهتمام كمنتج يلبي توقعات المستخدمين ببنيتها المرنة والمريحة.



حماية للفم من الفيروسات والبكتيريا:



وقال فائق مدق، أحد الشركاء المؤسسين للشركة، إن تصميم وإنتاج هذا الجهاز القادر على إنتاج أغشية ألياف متناهية الدقة جاء من خلال الدعم الذي وفرته مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية توبيتاك.



وأضاف أن شركة إينوفينسو التركية، تأسست عام 2010 في مركز يلدز للأبحاث والتطوير بمدينة إسطنبول، وأنها واحدة من الشركات القليلة في العالم التي تقوم بإنتاج أغشية ألياف النانو الوقائية التي تسمى إلكتروسبين.



وأشار مدق إلى أن ألياف النانو تتكون من أقطار متناهية الصغر في الحجم، وأن صناعة الأقنعة الطبية من هذا المنتج المبتكر، سوف يوفر حماية عالية المستوى من المخاطر الفيروسية.



وقال: "الأقنعة المصنوعة من ألياف النانو قادرة على منع دخول الفيروسات والبكتيريا والغبار إلى الفم لأنها تحتوي على مسام نانوية الحجم".



أغشية النانو تقي من كورونا الجديد:



وأشار مدق إلى أن وباء فيروس كورونا الجديد ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وأن هناك أيضا وفيات في بلدان مختلفة خارج الصين.



ولفت مدق أنه يمكن استخدام أقنعة ألياف النانو للوقاية من الأوبئة مثل فيروسات كورونا الجديدة، وأن الشركة جاهزة لتزويد شركات إنتاج الأقنعة بهذا الجهاز الجديد القادر على إنتاج أغشية ألياف متناهية الصغر.



وذكر مدق أنهم باعوا أكثر من 350 جهازًا لأكثر من 30 دولة، لا سيما وأن العلماء لم يتمكنوا حتى الآن من إنتاج أي لقاح يعالج فيروس كورونا.