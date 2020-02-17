تلاميذ أتراك يتميزون في مسابقة "كاريبو" الدولية للرياضيات

احتل 4 تلاميذ أتراك المرتبة الأولى عالميا في مسابقة "كاريبو" الدولية للرياضيات.

وشارك في المسابقة 7 آلاف و328 تلميذا بينهم 4 أتراك، وفق بيان صادر عن قائم مقامية قضاء "أريغلي" بولاية زونغولداق (شمال غرب)، الاثنين.

وأوضح أن مسابقة "كاريبو" الدولية للرياضيات تتخذ من كندا مركزا لها، حيث يمضي التلاميذ وقتا ممتعا في حل المشكلات الرياضية.

وأكّد البيان أن تلاميذ مركز أريغلي للعلوم والفنون، إيجه قره قايا، ومصطفى روزغار قوجمان أوغلو، وياغيز سليم كوكلو، وإشيل جيلين دميرخان، حصلوا على نقاط متساوية في المرحلة الثالثة من المسابقة، فائزين بذلك بالمرتبة الأولى عالميا.

وأعرب البيان عن شكره للتلاميذ والمعلمين وذويهم على حُسن الاهتمام بمهارات وقدرات التلاميذ.