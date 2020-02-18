"شاورما السمك".. مذاق تركي جديد في إسطنبول وإزمير

وجبة "الدونر" أو "الشاورما" التي عرفها العالم بمكوناتها المعتمدة أساسا على لحم الضأن أو الدجاج، لم تغير مكوناتها فقط في تركيا، وإنما تستعد للإبحار نحو الموائد الأوروبية بنكهة السمك المميزة.

مصنع تركي لإنتاج الوجبات الجاهزة اختار تنويع مكونات "الشاورما" لتشمل السمك، في مذاق جديد لاقى استحسانا كبيرا من قبل الزبائن، ما شجع القائمين عليه على خوض تجربة تصديره إلى القارة العجوز.

مسؤولو شركة "Tek Balık Döner" التركية لإنتاج الوجبات الجاهزة، قرروا تطوير وجبة الـ"دونر" التي عرفها العالم بمكوناتها التي تعتمد بشكل رئيسي على لحم الضأن أو الدجاج.

وتعتزم الشركة ومقرها ولاية إزمير غربي تركيا، البدء بتصدير هذه الوجبة الجديدة إلى بلدان أوروبية.

في الواقع، بدأت الشركة لأول مرة، في إنتاج "دونر بالسمك" في أحد متاجرها بمدينة إسطنبول، بعد حوالي 4 سنوات من البحث والتطوير.

وجاء ذلك بالتزامن مع نجاح مشروع متجر "دونر بالسمك" افتتحته الشركة في منطقة "طوربه لي" بمدينة إزمير قبل حوالي 7 أشهر.

مديرة الشركة مروة آلتينصوي، قالت إن سمك السلمون والإسقمري نالا إعجاب عشاق الوجبة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دونر السمك".

وأضافت آلتينصوي أن حفظ الأسماك المخزنة يجري في درجة حرارة 18 درجة تحت الصفر، فيما تترك عند الـ 4 درجات لمدة 8 ساعات تقريبًا قبل بدء الاستخدام.

وأشارت آلتينصوي إلى أن عملية التنظيف تجري باستخدام ملاقط خاصة من أجل تخليص الأسماك من جميع الشوك الموجود فيه، قبل مرحلة الغسيل.

وتابعت: "يتم إجراء عمليات التتبيل وإضافة البهارات، بعد تثبيت الأسماك على سيخ الدونر ".

وعن سر نجاح الوجبة الجديدة إقبال الزبائن عليها، تقول آلتينصوي: "لدينا توابل خاصة، وهذه التوابل تقلل من رائحة السمك وتمنح الوجبة مذاقًا مميزًا".

كما لفتت إلى أن الشركة تلقت طلبات للتصدير من بلدان أوروبية مثل تشيك وألمانيا وهولندا، معربة عن أملها في أن تكون للسوق الأوروبية الحصة الأكبر من هذه الوجبة الجديدة.