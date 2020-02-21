برغر كينغ تعلن عن إزالة المواد الحافظة من شطائرها عبر حملة دعائية مميزة

عمدت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" إلى عرض صورة لشطيرة "الووبر" التقليدية الخاصة بها، مغطاةً بالعفن في إعلاناتها المطبوعة والتلفزيونية التي تروج لها في أوروبا والولايات المتحدة، كرسالة مباشرة للمستهلك بأن مطاعمها لن تستخدم أياً من المواد الحافظة الصناعية في تحضير شطائر البرغر بعد الآن.

وكانت سلسلة المطاعم التي اشتهرت بالفعل بحملات إعلانية غير مسبوقة نقلتها إلى مستوى رفيع، قد وضعت صورة لبرغر متعفن على تويتر، بعد أسبوع من نشر إعلانات مطبوعة تعرض برغراً متعفناً عمره 28 يوماً.

وتقول إدارة المطاعم إنها أزالت المواد الحافظة الصناعية من شطائر "ووبر" في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا والسويد وإسبانيا وكذلك من حوالي 400 مطعم من أصل 7346 من مطاعمها في أمريكا. وأكدت أنها تخطط لإزالة المواد الحافظة من شطائرها التي يتم تقديمها في جميع مطاعمها هذا العام.

ومن المعروف أن شطيرة "الووبر" التقليدية تحتوي عادة على البصل والخس والطماطم والمايونيز والمخللات، وتقول إدارة "برغر كينغ" إن هذه المكونات جميعها لن يتخللها أي من المواد الحافظة الاصطناعية بعد الآن.

كما تؤكد الإدارة إنها أزالت الملونات والمنكهات الاصطناعية من جميع السندويشات أيضاً، وذلك في بعض الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة.

يذكر أن شركة "ماكدونالدز" أعلنت عام 2018 إزالة الملونات والمنكهات والمواد الحافظة الاصطناعية من سبعة أنواع من شطائر البرغر لديها.

وشطيرة "الووبر" من أبرز ما يمميز خط الإنتاج الذي تبيعه سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الدولية "برغر كينغ". قدمت هذه الشطيرة للمرة الأولى عام 1957 وخضعت لاحقاً للعديد من التغييرات مثل تغيير حجمها ونوعية الخبز الذي تحضر به.