تركيا وأذربيجان وكازاخستان تبدأ تدريس مادة "التاريخ التركي المشترك"



بدأت تركيا، وكازاخستان، وأذربيجان، تدريس "التاريخ التركي المشترك" كمادة اختيارية في عدد من مدارسها، ضمن إطار المرحلة التجريبية، على أن يتم تدريسها في كافة المدارس لاحقا.

وكان رؤساء دول مجلس تعاون الدول الناطقة باللغة التركية (المجلس التركي)، اتفقوا على تدريس مادة "التاريخ التركي المشترك" في ثلاث دول، خلال قمة المجلس التركي بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2012.

وتولى مهمة تأليف الكتاب، رئيس الأكاديمية التركية الدولية "دارهان كيديرالي"، ورئيس مركز علم الآثار الوطنية التابع لأكاديمية العلوم الأوزبكية "غيب الله بابايار"، وخضع لموافقة وزارات تعليم الدول الأعضاء الناطقة بالتركية.

وباشرت الوزارات في الدول الثلاث تجربة تدريس التاريخ التركي المشترك في الصف الثامن كمادة اختيارية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين يتلقون المادة في تركيا هذا العام 30 ألف طالب، و15 ألف طالب في كازاخستان، و10 آلاف طالب في أذربيجان.

ويضم الكتاب معلومات عن التاريخ التركي من العصور القديمة وحتى القرن الخامس عشر، ومعنى كلمة "ترك"، والمناطق التي سكنها الأتراك، وهجرة القبائل التركية.

كما يحتوي الكتاب معلومات أساسية حول الدول التركية التي تأسست على مر التاريخ، مثل إمبراطورية الهون، وأفار، والخزر، والأويغور، فضلا عن المماليك، والسلاجقة، والعثمانيين.

وفي لقاء مع الأناضول، قال رئيس الأكاديمية التركية الدولية "دارهان كيديرالي"، إن الهدف من كتاب التاريخ التركي المشترك هو تحفيز الشبان الأتراك على الإطلاع على تاريخنا المشترك.

ولفت إلى أن تدريس الكتاب بدأ كمرحلة تجريبية في بعض المدراس في تركيا، وكازاخستان، وأذربيجان، على أن يتم تدريسها في كافة دول المجلس التركي في المستقبل.

ويضم المجلس التركي الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذرية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا إضافة إلى أوزباكستان المنضمة حديثا.

وتعتمد سبعة دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبع؛ ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا ولبنان والعراق (التركمان).