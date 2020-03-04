متطوعون أتراك يغوصون قرابة سواحل بودروم لجمع النفايات

قام 15 موظفاً يعملون في بلدية بودروم، المدينة السياحية الشهيرة في جنوب غرب تركيا، بتشكيل فريق تطوعي للحفاظ على نظافة الشواطئ الجميلة في منطقة بحر إيجه. ويقوم أفراد الفريق في وقت فراغهم بالغطس في المياه الضحلة قبالة بودروم لجمع القمامة التي يلقيها الزوار غير المنضبطين.

يقول "سردار أوزبنار"، وهو عضو في الفريق الذي تأسس قبل ست سنوات، إنهم فوجئوا بالكميات الكبيرة من القمامة تحت سطح البحر، لدرجة أنهم شاهدوا مكب نفايات كبير تحت الماء يحوي حتى بطاريات سيارات.

وقال "إراي بارتان"، وهو متطوع آخر: "يحزننا أن نرى المياه الصافية ملوثة بمثل هذه القمامة".

وتعتمد مدن بحر إيجة والبحر المتوسط في تركيا، اعتماداً كبيراً على إيرادات السياحة، وتتباهى بشواطئها التي تحمل علامة "العلم الأزرق"، وهي تسعى إلى الحفاظ على سواحلها نظيفة ونقية وسط عدد متزايد من الزوار.

وتم في العام الماضي جمع 180.000 متر مكعب من النفايات من السواحل والمسطحات المائية في جميع أنحاء تركيا، كجزء من مشروع "النفايات الصفرية" الذي قدمته الحكومة.