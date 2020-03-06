نساء العصر العثماني يحتفين باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تقام في قاعة "جمال رشيد راي" في إسطنبول حفلتان موسيقيتان، تُقدم الأولى أعمال كبار الملحنين بينما تستلهم الحفلة الثانية أجواءها من "نساء العصر العثماني".

وتقرر أن يقام الحفل الأول في تمام الساعة 8 مساءً من يوم السبت 7 مارس بقيادة المايسترو الفرنسية "لورانس إكويلبي". وستؤدي عازفة البيانو "آنا غينيوشين"، الفائزة بالعديد من الجوائز، أعمال "فليكس ميندلسون" و"كلارا شومان" و"لويس فارينك".

وفي اليوم التالي 8 مارس، ستقام الساعة 8 مساءً، حفلة موسيقية بعنوان "ملحنات من العصر العثماني إلى الوقت الحاضر"، ستؤدي خلاله ثلاث عازفات منفردات هنّ "ديليك توركان" و"جيدام ياركين" و"غول يازجي" أعمال مجموعة واسعة من الملحنات، مثل "عديلة سلطان" و"ملاحت بارس". كما تعقد قبل الحفل الموسيقي في تمام الساعة 7 مساءً، ندوة ثقافية بعنوان "الحركة النسائية في العصر العثماني"، تتحدث فيها كلاً من أستاذة العلوم السياسية "سربيل سانجار" وأستاذة السياسة والمؤلفة "فاطمة غول بيركتاي".