هل سيقتل الطقس الدافئ فيروس كورونا؟

يتساءل الكثيرون منا عما إذا كان طقس إبريل/نيسان الدافئ يمكن أن يجعل فيروس كورونا الجديد يختفي ولو من الناحية النظرية. لكن العديد من العلماء يعتقدون أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير الطقس الدافئ على سلوك الفيروس القاتل.

الدكتور "ألباي أزاب" رئيس الجمعية التركية للأمراض الجرثومية والأمراض المعدية، قال إنهم لا يتوقعون أن يقتل الطقس الدافئ الفيروس ولكن يمكن أن يمنع انتشار المرض بشكل كبير.

وأوضح "أزاب" لهيئة الإذاعة التركية "إن تي في": "عندما ترتفع درجة حرارة الهواء، يقل وقت بقاء الفيروس ويتناقص تفشيه".

وقال إن الوباء قد يزداد تأثيره في نصف الكرة الجنوبي مع بداية موسم الشتاء هناك، لكنه لم يتوقع أن يختفي فيروس كورونا الجديد مثلما تلاشى فيروس السارس.

وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أكثر من 114.000 حالة في جميع أنحاء العالم. منها أكثر من 80.000 في الصين، التي تعد منشأ فيروس كوفيد-19. وبحسب آخر تقدير لمنظمة الصحة العالمية فإن 64.000 مصاب قد تماثل للشفاء، بينما وصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس إلى أكثر من 4000. وبذلك بلغ معدل الوفيات 3.4%.

وقد نجحت العلاجات التي تهدف إلى تخفيف الأعراض في أكثر من نصف الحالات، في حين أن تطوير اللقاحات ما زال مستمراً.

ووفقًا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعراض فيروس كوفيد-19 تكون معتدلة في 80% من الحالات، لكنها قد يؤدي إلى التهاب رئوي حاد وفشل في الأعضاء لدى كبار السن والمرضى. وتشمل أعراضه الحمى والسعال وضيق التنفس لمدة تتراوح بين يومين إلى 14 يوماً بعد التعرض له.