الحرارة في شهر مارس الماضي الأعلى معدلاً قياساً بالسنوات الماضية

سجلت الحرارة في شهر آذار/مارس الماضي على المستوى العالمي درجات هي الأكثر حرا لهذا الشهر بعد الرقم القياسي عام 2016، ومساوية للمستوى المسجل في 2017 و2019، وفقا للبرنامج الأوروبي للمناخ "كوبرنيكوس".

ومع أن درجات الحرارة كانت قريبة أو أقل بقليل من المعدلات المسجلة بين العامين 1981 و2010 في الغرب، لكنها "كانت أعلى بكثير حول بحر البلطيق وشرقا".

كما كانت أعلى من المتوسط بكثير "في معظم أنحاء روسيا والكثير من مناطق آسيا وشرق الولايات المتحدة وغربها والمكسيك وجنوب أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وغرب أستراليا" وفق المصدر نفسه.

من ناحية أخرى، كان الجو أكثر برودة في شمال كندا وغربها وفي غرينلاند وفي أرخبيل سفالبارد في النرويج وفي شرق القارة القطبية الجنوبية.