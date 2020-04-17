قلعة "زرزوان" التركية على قائمة يونسكو المؤقتة للتراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، قلعة "زرزوان" التركية، إلى جانب مواقع تراثية أخرى ضمن القائمة المؤقتة للتراث العالمي.

وأفادت وزارة السياحة والثقافة التركية، في بيان الجمعة، أن "يونيسكو" أضافت الخميس، 5 مواقع تركية جديدة في القائمة المؤقتة للتراث العالمي، ليرتفع نصيب تركيا في القائمة العالمية إلى 83 موقعًا.

وأوضحت أن الأماكن المضافة هي، سوق "باي بازاري" التاريخي في العاصمة أنقرة، و"المدينة الساحلية التاريخية" في ولاية إزمير غربي تركيا، وساحة "قره تبه" الأثرية في ولاية "عثمانية" جنوبي البلاد.

كما أضافت المنظمة إلى القائمة وادي "كوراماز" في قيصري وسط تركيا، وقلعة "زرزوان" في دياربكر جنوب شرقي تركيا.

ويمتد تاريخ قلعة "زرزوان" الواقعة في حي "دمير أولتشاك" القريبة من قضاء "تشنار" بولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا، إلى ما قبل 3 آلاف عام.

وتُشير المعطيات التي تم التوصل إليها نتيجة عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة، أن القلعة كانت تُستخدم حاميةً عسكريةً من قبل الإمبراطورية الرومانية.

ومنذ العام 2014، تواصل وزارة الثقافة والسياحة أعمال الحفر والتنقيب في القلعة الأثرية. وفي 2017 عثر علماء آثار داخل القلعة على معبدٍ للديانة المثرائية، التي انتشرت إبان عهد الامبراطورية الرومانية، من القرن الأول للقرن الرابع الميلادي.

والمثرائية هي ديانة رومانية باطنية ترتكز على الإله "ميثرا". ويعتقد خبراء الآثار الأتراك أن المعبد كان الوحيد للديانة المثرائية على الحدود الشرقية للإمبراطورية الرومانية.

وللقلعة بقايا سور يبلغ طوله 1200 مترا، وارتفاعه يتراوح بين 12- 15 مترا، يمتد على مساحة 60 دلماً.

كما تضم القلعة إلى جانب المعبد والسور، برج مراقبة يبلغ ارتفاعه 21 مترًا، وبرج دفاع، وكنيسة، ومبنى إداري، ومساكن، ومستودعات للحبوب والأسلحة، وملاجئ، ومقابر صخرية، وقنوات مائية، و 54 صهريجا للمياه.

وكانت لقلعة "زرزوان" مكانة هامة في العهد الروماني، بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على الطريق التجاري في العصور القديمة، وتربعها فوق تل يبلغ ارتفاعه 124 مترا، يمكّنها من استكشاف المناطق التي حولها، فضلاً عن احتضانها معارك كبيرة بين الرومان والساسانيين.