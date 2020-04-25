مركبة الشحن الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت مركبة الشحن الروسية "بروغرس" بمحطة الفضاء الدولية السبت وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس.

وقد انطلق صاروخ "سويوز" المركبة عند الساعة 01,51 بتوقيت غرينتش من قاعدة بايكونور في كازاخستان. وبلغت "بروغرس" المحطة، مع حمولتها البالغة 2,5 طن، في وقت قياسي بلغ ثلاث ساعات و20 دقيقة لتصبح بذلك "أسرع مركبة في تاريخ الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية" على ما أكد المصدر نفسه.

ونقلت مركبة الشحن التي التحمت بطريقة آلية، إلى محطة الفضاء الدولية الوقود والمياه وتجهيزات لإجراء تجارب علمية فضلا عن المواد الغذائية والملابس والأدوية.

وأهدت روسيا عملية الإطلاق إلى الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية الذي يحتفل به في روسيا في التاسع من أيار/مايو.

وزين الصاروخ بالمناسبة بصورة وشاح القديس جاورجيوس البرتقالي والأسود الذي يرمز إلى مقاومة الشعب السوفياتي للنازيين، على ما أوضحت وكالة الفضاء الروسية.

ويتألف الطاقم الحالي لمحطة الفضاء الدولية من الأميركي كريس كاسيدي والروسيين إيفان فاغنر وأناتولي إيفانيشين.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية مثالا نادرا على التعاون الدولي الذي لم يتوقف بسبب التوترات في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية.