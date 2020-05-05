القرويون الأتراك يحيون التقاليد العثمانية بالفطائر النباتية

تواصل نساء منطقة "أكجاكوجا" بولاية "دوزجة" شمال غرب تركيا، إحياء التقاليد العثمانية الخاصة بشهر رمضان من خلال فطائر "البيدة" التركية الشهيرة المحشوة بالخضار الطازجة.

ونظراً إلى تفشي فيروس كورونا والإجراءات المتخذة للحد منه، فقد تراجعت الحركة وزادت القيود عليها خلال الشهر الفضيل هذا العام، مما أجبر نساء قرية "جاي آغزي" على زراعة الخضروات اللازمة لإعداد الفطائر والمأكولات المحلية في حدائق بيوتهن فضلاً عن إنتاج الخميرة الخاصة بها، لاستخدامها في تقاليد الفطائر السنوية.

وقرية "جاي آغزي" هي مسقط رأس القائد "أكجاكوجا"، قائد جيوش "أورهان غازي"، ابن مؤسس الإمبراطورية العثمانية، عثمان غازي. وتحمل المنطقة إلى الآن اسم القائد العثماني القوي.

تقوم النساء اللاتي يعشن في القرية بإعداد فطائر منزلية الصنع بعجين مصنوع من خميرة خاصة، في عملية تستغرق معظم ساعات اليوم.

وتحدثت "بيردان شان" وهي إحدى القرويات من المنطقة، عن إحياء هذه المأكولات العثمانية التقليدية، وقالت إنها اعتادت إرسال هذه الفطائر اللذيذة إلى الأصدقاء والأقارب في القرية خلال شهر رمضان. وأضافت أن أختها تأتي لمساعدتها في إعداد هذه الوجبة التقليدية.

وقالت:"نحن نستيقظ في الصباح ونعجن العجين، ثم ننتظر كي تتخمر العجينة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات. ثم نقوم بإشعال الفرن وإعداد مكونات الحشوة، وبعد وضع الفطائر في الفرن، ننتظر نضجها بينما تفوح رائحتها الذكية".

وأضافت أن استخدام الملفوف الأخضر في الحشوة عادة محلية قديمة.

وقالت: " أوراق الملفوف التي نضعها في الفطائر هي وصفة خاصة بنا. وبسبب الفيروس، زرعنا كل الخضروات اللازمة في حدائقنا. الخضار والملفوف خاصة يعطيان الخبز رائحة شهية".