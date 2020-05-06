1681 مواطنا في تركيا يحملون اسم بلدهم

يُعرف عن الأتراك قوة تمسّكهم بوطنهم والتفنن في التعبير عن حبهم لها، ومن بين وسائل التعبير هذه، إطلاق اسم "تركيا" على مواليدهم.

وبحسب معلومات من هيئة الإحصاء التركية، فإن هناك 1681 شخصاً في عموم البلاد، يحملون اسم "تركيا"، أغلبهم من الإناث.

وتتصدر ولاية ماردين (جنوب شرقي)، أكثر الولايات التي تضم أشخاصاً يحملون هذا الاسم، وذلك بـ 505 شخصاً، تليها إسطنبول بـ 169 ثم هاطاي (جنوب) بـ 135.

وقالت تركيا بولاط (66 عاماً)، إن والدها أطلق عليها هذا الاسم، تجسيداً لحبه لوطنه.

وأضافت "بولاط" التي تقطن في ولاية سيعرت، جنوب شرقي تركيا، أن والدها أطلق عليها هذا الاسم، خلال أدائه الخدمة العسكرية في بلاده.

بدورها أعربت تركيا باغيش، عن سعادتها وفخرها لحملها هذا الاسم.