تركيا تطبع أكثر من 423 مليون كتاب خلال 2019

بلغ عدد النسخ المطبوعة من الكتب في تركيا خلال العام الماضي، 423 مليونا و602 ألفا و825 نسخة.

جاء ذلك في تقرير حول سوق الكتب بتركيا، نشره اتحاد الناشرين في تركيا، الأربعاء.

وأوضح التقرير أن عائدات بيع الكتب خلال العام المنصرم، بلغت 8 مليارات و852 مليون ليرة تركية (ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار أمريكي).

وأضاف البيان أن مبيعات الكتب خلال 2019، زادت بنسبة 27.9 بالمئة، مقارنة مع عام 2018.

ولفت إلى أن إصدارات الكتب خلال العام الماضي، زادت بنسبة 3.16 بالمئة مقارنة مع إصدارات 2018.

وأشار التقرير إلى أن تركيا أصدرت العام الماضي، 68 ألفا و554 كتابا جديدا، واحتلت المرتبة السادسة عالميا في هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن وزارة التربية وحدها، طبعت خلال العام الماضي، 153 مليونا و446 ألفا و132 كتابا في مطابعها.

ووفقا لمعطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن حصة كل مواطن تركي من الكتب، وصل إلى 6.9 كتابا.