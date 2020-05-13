هل الرجال حقاً أكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد-19 من النساء؟ ولماذا؟

أظهرت نتائج دراسة أوروبية حديثة يوم الاثنين، أن دم الرجال يحتوي على مستويات أعلى من دم النساء من الإنزيم الرئيسي الذي يستخدمه فيروس كورونا المستجد لإصابة الخلايا. وهو اكتشاف قد يساعد في تفسير سبب كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتم العثور على إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2، في القلب والكلى والأعضاء الأخرى، حيث يعتقد أنه يلعب دوراً في كيفية تقدم العدوى إلى الرئتين في أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس المستجد، حيث يعمل كمستقبِلٍ على سطح الخلايا يرتبط بالفيروس ويسمح له بالدخول وإصابة الخلايا.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن الأدوية الموصوفة على نطاق واسع والتي تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، يمكن أن تقلل من خطر كوفيد-19 على الأشخاص الذين يتناولونها.

وتوصف مثبطات هذا الإنزيم على نطاق واسع للمرضى الذين يعانون من قصور القلب أو مرض السكري أو أمراض الكلى. وهي تشكل نسبة مرتفعة من مبيعات الوصفات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وقال "أدريان فورز" أستاذ أمراض القلب في المركز الطبي الجامعي في هولندا، الذي شارك في قيادة الدراسة: "نتائجنا لا تدعم وقف هذه الأدوية لدى مرضى كوفيد-19".

وكانت آخر حصيلة لرويترز أفادت أن الوباء أصاب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم ووفاة ما يقرب من 277 ألف شخص. وتشير حصيلة الوفيات والعدوى إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض من النساء وأنهم يعانون من مضاعفات حادة أو خطيرة أكثر من النساء إذا أصيبوا به.

وقام فريق "فورز" بقياس تراكيز الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، في عينات الدم المأخوذة من أكثر من 3500 مريض بقصور القلب من الرجال والنساء من 11 دولة أوروبية.

وقال الباحثون إن الدراسة بدأت قبل وباء كوفيد-19، وبالتالي لم تشمل المصابين به. ولكن عندما بدأ بحث آخر يشير إلى أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، هو مفتاح الطريقة التي يدخل بها الفيروس المستجد إلى الخلايا، أدرك "فورز" وفريقه وجود تداخلات مهمة مع دراستهم.

وقالت "إيزيا ساما" وهي طبيبة مشاركة في الدراسة: "عندما وجدنا أن أحد أقوى العلامات الحيوية، وهو الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، موجود عند الرجال بنسبة أعلى بكثير منه لدى النساء، علمنا أن هذا يمكن أن يفسر سبب احتمالية وفاة الرجال بسبب كوفيد-19 أكثر من النساء".

كذلك لاحظ كل من "ساما" و"فورز" أنه بالإضافة إلى الرئة، يوجد الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، في القلب والكلى والأنسجة المبطنة للأوعية الدموية، وفي الخصيتين بشكل خاص بمستويات عالية تفسر سبب تعرض الرجال للإصابة أكثر من النساء.