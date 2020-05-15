كوفيد-19 وموجة الحرارة المرتفعة يدعوان الأتراك لتوخي الحذر والبقاء في المنزل الأسبوع المقبل

من المؤكد أن موجة الحرارة المرتفعة القادمة إلى تركيا من إفريقيا ستشكل سبباً إضافياً مع استمرار المسؤولين في التحذير من كوفيد-19، لبقاء المواطنين في منازلهم. ووفقاً لخبراء الأرصاد ستكون درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلى من المتوسطات الموسمية في معظم أنحاء البلاد.

وحذر "بنيامين سورملي" خبير الأرصاد الجوية البارز في قناة CNN Türk التلفزيونية، كبار السن بشكل خاص من الخروج في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال "سورملي":"سيتم السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً بالخروج يوم الأحد"، مشيراً إلى تخفيف القيود تدريجياً بما يتوافق مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس المستجد بشكل مطرد في البلاد.

وأضاف: "مع ذلك، يرجى توخي مزيد من الحذر بسبب المخاطر التي تشكلها الحرارة الشديدة التي نتوقعها"، مشدداً على أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية هذا العام.

وبحسب الأرصاد الجوية ستبدأ موجة الحرارة يوم الجمعة وستستمر حتى الأسبوع المقبل، لتستقر درجات الحرارة ضمن معدلاتها بعد ذلك. وستصل درجات الحرارة إلى 6-10 درجات مئوية أعلى من المتوسطات الموسمية.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في إسطنبول، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، 30 درجة مئوية، مع جو غائم جزئيا في معظم أيام الأسبوع. وفي العاصمة أنقرة، ستصل درجات الحرارة أيضاً إلى 30 درجة مئوية ولكن من المتوقع أن يكون الطقس غائماً بشكل كامل خلال معظم الأسبوع.

كما يتوقع أن تشهد ولاية إزمير المطلة على بحر إيجة درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. بينما يتوقع هطول الأمطار لمدة يومين قبل وصول موجة الحر في منطقة شمال البحر الأسود في البلاد.

وحذر الخبراء المواطنين من خطر الخروج من الحظر المنزلي، مع أنهم ينتظرون خروجهم إلى الشوارع بصبر نافد. وأوصى الخبراء الناس بالانتظار حتى تتراجع موجة الحر. وبالرغم من الاعتقاد الشائع بأن ارتفاع درجات الحرارة سيخفض معدلات الإصابة بالفيروس، يقول الأطباء أنه لا توجد بيانات علمية لدعم مثل هذه الادعاءات.

وفي العام الماضي، شهدت تركيا وأوروبا ارتفاعاً ملحوظاً في معدل درجات الحرارة حيث تجاوزت الحرارة في العديد من الولايات التركية 40 درجة مئوية. ووفقاً للأرصاد الجوية التركية، شهدت إسطنبول في العام الماضي ارتفاع درجات الحرارة في شهر مايو بشكل غير مسبوق منذ 69 عاماً، إذ تجاوزت درجات الحرارة في بعض أجزاء المدينة 35 درجة مئوية.