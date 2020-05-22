تركيا تطلق برنامجاً معتمداً لمكافحة الفيروسات في المطارات قبل استئناف الرحلات الجوية

أطلقت تركيا برنامجا ًيظهر تطبيق جميع المطارات، الإجراءات اللازمة للتصدي لوباء كوفيد-19، قبل استئناف الرحلات الجوية داخل البلاد وخارجها، وفقاً لوزير النقل والبنية التحتية.

وقال "عادل قره إسماعيل أوغلو" في بيان له يوم الجمعة:"نحن نعيد تنظيم مطاراتنا خلال مرحلة إعادة التشغيل لمكافحة الأوبئة مثل وباء كوفيد-19".

وأشار إلى أن جميع المطارات التركية ستتخذ قريباً مجموعة واسعة من الاحتياطات ضد هذا الوباء وغيره من الأوبئة المحتملة، بفضل تعميم جديد أصدرته الوزارة حول برنامج الاعتماد.

وشدد "قره إسماعيل أوغلو" على أن "تركيا ستكون أول دولة تتخذ إجراءات شاملة ضد الوباء".

وأضاف أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لرحلات داخلية تتمتع بأمان أكبر، حيث تقرر استئناف الرحلات الداخلية بعد نهاية أيام عيد الفطر.

وكانت الرحلات الجوية التجارية في تركيا قد توقفت مع دخول قيود السفر حيز التنفيذ في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي كوفيد-19.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية يوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها الداخلية في 4 يونيو ورحلاتها الدولية في 10 يونيو، بعد أن ألغت خطتها القديمة في استئناف رحلاتها في 28 مايو.

وقالت شركة الطيران "بيغاسوس"، التي ألغت بالفعل رحلاتها الدولية حتى 14 يونيو، أنها لن تستأنف رحلاتها الداخلية قبل 3 يونيو.

وقال"قره إسماعيل أوغلو": "نجري محادثات مع المنظمات الدولية والدول المعنية بشأن الرحلات الخارجية من شأنها أن تؤدي إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية بأمان".