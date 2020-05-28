"روبوت" تركي جديد لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض

فرد جديد ينضم إلى عائلة الروبوتات في تركيا، أصغرها حجما، وأكثرها مرونة وقدرة على تجاوز العقبات، والوصول إلى أماكن لا يستطيع البشر بلوغها.

فبدعم من مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، طور باحثون من جامعة بيلكنت، روبوتا مستوحى من أجسام الفئران والحشرات.

ويستطيع الروبوت العبور من مساحات ضيقة، والتغلب بسهولة على العقبات، للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض، ويتميز بصغره المتناهي، وتكلفته الرخيصة.

ويمكن استخدام الروبوت في أنشطة البحث والإنقاذ، عند حدوث الكوارث الطبيعية، كالزلازل والانهيارات، بفضل قدرته على الوصول تحت الأنقاض.

في السياق، يقول الدكتور أونور أوزجان، عضو الهيئة التدريسية بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة بيلكنت، إن الروبوت مستوحى من أجسام الفئران والحشرات، ويمتلك قدرات متطورة للتغلب بسهولة على العقبات.

ويلفت أوزجان في حديث للأناضول، إلى أن فريق الباحثين بالجامعة، تمكنوا من صناعة الروبوت، بدعم من "توبيتاك".

ويضيف أن فريق الباحثين، تمكن من تصميم الروبوت المصغر والمرن، والذي أطلق عليه اسم "SQuad"، عبر الاستفادة من طريقة عمل أجسام الفئران والحشرات وقدرتها على المرور عبر الفجوات الضيقة.

ويوضح أن الروبوت المطور، تم إنتاجه باستخدام البوليمرات المرنة، وهذا يمكنه من تجاوز العقبات بسهولة أكبر، مقارنة بغيره من الروبوتات ذات الأحجام المماثلة.

ويبيّن أوزجان، أن "SQuad" لديه 4 أرجل، تماما مثل الفئران، ويستطيع تخطي العوائق بسهولة مستخدما مرونة هيكله، والمشي على الأسطح غير المنتظمة، كما تساهم الأرجل المصنوعة على شكل الحرف "C" بشكل كبير في نجاح الروبوت بتجاوز العقبات.

ويتابع: ومقارنة بالروبوتات الأخرى، فإن "SQuad"، أحدث فرقا كبيرا في تخطي العقبات المرتفعة، وكذلك في المرور عبر الفجوات المتناهية الصغر، تماما كما تفعل الفئران.

** التركيز على صغر الروبوتات

ويشير أوزجان، إلى أن الأبحاث الجارية في عالم الروبوتات، تركز في الأغلب على تقليص أبعادها وتصغير هياكلها.

ويضيف: عندما ننظر إلى الفئران والحشرات، يمكننا استنتاج أن الأجسام المتعددة المفاصل والمرنة والأحجام الصغيرة، تمكن هذه المخلوقات من التسلق وعبور العوائق والوصول إلى مناطق صعبة.

ويوضح أن الروبوت قادر على التحرك بسرعة، وأنهم تمكنوا من الجمع بين تصميمين مميزين في مجال الروبوتات المتناهية الصغر، من خلال دمج محركات التيار المباشر التي تمتلك القدرة على التعامل مع المواد اللينة.

** مساعدة المحاصرين

ويشدد أوزجان على أن "SQuad"، يتمتع بقدرات مثالية لعبور العقبات والوصول إلى الأماكن التي يصعب بلوغها والدخول عبر فتحات صغيرة.

ويشير إلى أن الروبوت يمكن استخدامه في أنشطة البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، ومساعدة المحاصرين بعد الزلازل أو في المناطق التي شهدت انهيارات.

ويذكر أوزجان أن أنظمة الروبوتات التقليدية المصنوعة من المواد الصلبة، قد تحسنت بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية، بفضل التصاميم المبتكرة والتطور الحاصل في أنظمة التحكم.

ويوضح أن الروبوتات ذات العجلات أو ذات الأرجل، والتي تمارس عملها في البيئات الصعبة والظروف الاستثنائية، تمتلك القدرة أيضا على التحرك في التضاريس الوعرة والقيام بحركات بهلوانية.