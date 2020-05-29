الطعام الصحي أغنى في مواسمه الطبيعية.. ربيع تركيا جنّة عامرة بالخضار والفاكهة

يعد تناول الطعام الصحي أمراً ضرورياً في كل حين لكن أهميته تتعاظم مع بقائنا في المنازل بسبب الحجر الصحي المفروض وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. وتعتبر المنتجات الموسمية بدون أدنى شك ألذ وأنفع وذات محتوىً أكثر تغذيةً من الفواكه والخضروات التي تستنبت بشكل استثنائي خارج موسمها. وفي تركيا يتم جني أكثر الفواكه والخضار المحببة في أشهر الربيع التي تسبق الصيف الحار.

فلماذا لا نستعرض بعض ثمار الربيع الملونة ونتعلم المزيد عن أماكن زراعتها؟

تحظى بعض أنواع الخضار والفواكه بشهرة كبيرة بينما لا يألف الناس البعض الآخر فتتراجع شهرتها. وهناك الكثير من النصائح والمعلومات القيّمة التي يمكن مشاركتها حول ما يتم تقديمه في أسواق المنتجات الزراعية من ناحية الفائدة ووصفات الطهي وطرائق التقديم كي نحافظ على حياة صحية ونستمتع بها.

ينظر الكثير من الناس لشهري مايو ويونيو كأفضل وقت في السنة لتناول أطايب الفواكه مثل الكرز والمشمش واللوز الأخضر "العقابية" والخوخ الأخضر "الجانرك"، بالإضافة إلى وجبات البازلاء الطازجة المطبوخة منزلياً والفاصولياء الطازجة بنوعيها العريض والرفيع. ولا يوجد على الإطلاق وقت أفضل من الربيع لتناول الخضار والفاكهة الطازجة التي تساعدنا في المحافظة على صحتنا خلال هذه الأيام العصيبة، ومحاولة استهلاك أكبر كمية ممكنة من العناصر الغذائية. ويحفل المطبخ التركي لحسن الحظ، بالوصفات الموسمية المتخصصة لكل شهر من شهور السنة تقريباً، ولكل منطقة من المناطق الزراعية التي تتباين بأنواع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

الكرز في القمة:

إذا كنت تبحث عن فواكه حلوة وممتلئة في هذا الموسم، فعليك بشراء الكرز الطازج بنوعيه، الأحمر الذي يؤكل نيئاً والأسود "الوشنة" الذي يدخل في المأكولات والمرطبات بأوجه عديدة. تعد تركيا أكبر منتج للكرز في العالم، وتأتي في المركز الثالث في إنتاج الكرز الأسود، وبالتالي يمكن العثور في هذا البلد الخصب على مجموعة متنوعة من الكرز المختلف الطعم واللون والحجم والحلاوة، ويعتبر "الياقوت الداكن" أكثر أنواع الكرز شيوعاً يليه النوع المعروف باسم "نابليون" ثم نوع مفضل آخر يعرف باسم "صالحلي" وهو غني بالعصير.

المشمش نجم الفاكهة في تركيا

تعد تركيا أكبر منتج للمشمش في العالم أيضاً، وتشتهر ولاية ملاطيا بأنواع كثيرة منه أكثرها شهرة هو مشمش "شكربرا" المفضل لدى معظم الناس، بينما يفضل البعض مشمش منطقة "إغدير" الواقعة على مشارف جبل "أرارات". ويتصف مشمش "شكربرا" بأنه مثالي وله لون شبيه بلون الخوخ ومذاق ناعم حلو في حين أن مشمش "إغدير" أكبر وأكثر بيضاوية، وأفتح لوناً ويشتهر طعمه عندما ينضج تماماً باللذة والحلاوة المفرطة.

المشمش الهندي "الأكي دنيا":

تعرف هذه الفاكهة الفريدة باللغة التركية باسم "العالم الجديد" أو "يني دنيا"، كما يسميها آخرون بـ"خوخ مالطا"، ولكن بغض النظر عن التسمية، فمن الواضح أن هذه الفاكهة تمثل إحدى أكثر الفواكه شعبية في ربيع تركيا. وتحوي ثمرتها بذوراً كثيرةً وكبيرةً و نسبة صغيرة من الفاكهة ذاتها، لكن طعمها عندما تنضج لذيذ ويستحق المغامرة، خاصة وأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أ" وعنصر الحديد.

الخوخ الأخضر "الجانرك":

الخوخ فاكهة شائعة أخرى في تركيا وهو يضم مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك الـ "جانرك" الحامض، الذي يغطيه الأتراك بالملح. ويعد استهلاك هذا الخوخ الصغير الأخضر المقرمش أمراً محبباً جداً للأتراك. ويشارك الكثير من المغتربين، الأتراك شغفهم في الاستمتاع بقضم "الجانرك" الذي يماثل في حموضته أحياناً ثمرة الليمون.

اللوز الأخضر "العقابية"

طعم رائع آخر لمحاصيل فصل الربيع هو اللوز الأخضر قبل أن يكتمل نضجه، أو ما يعرف في بعض دول العالم العربي باسم "العقّابية". وتقدم حبات اللوز الطازجة بعد إزالة قشرتها المخملية على طبق من الجليد، ويقوم الباعة المتجولون ببيعها على الشواطئ وفي المتنزهات.

الفاصولياء الخضراء والبازلاء الطازجة:

يقدم موسم الربيع مجموعة متنوعة من الخضار التي تحتل مركز الصدارة في بعض الوجبات الأكثر تفضيلاً في تركيا في هذا الوقت من العام مثل الفاصولياء والبازلاء. وتتفوق البازلاء الطازجة على تلك المعلبة أو المثلجة بغناها بالكثير من العناصر الغذائية إلى جانب طعمها الذكي. وتحضر البازلاء مع الطماطم والبطاطس والجزر وقطع من اللحم وهي واحدة من أكثر أطباق الربيع شهرةً. كما تشتهر الفاصولياء الخضراء العريضة والرفيعة، المطبوخة مع البصل والشبت في فصل الربيع وهي وجبة مفضلة عند معظم عائلات تركيا.

الخرشوف:

تشتهر منطقة إزمير وخاصة بلدة "أورلا" الجذابة بكونها مركزاً لإنتاج الخرشوف في تركيا. وفي كل عام باستثناء هذا العام بالطبع، يقام مهرجان صاخب لمدة ثلاثة أيام مخصص فقط للخرشوف حيث يتنافس الطهاة المشهورون والطهاة المحليون بتقديم الأطباق المعدة من هذا النوع من الخضار خاصة. ويتفاوت الخرشوف بحجمه وشكله بحسب أنواعه ويتم تقشير ثماره وتنظيفها وإعدادها للطهي مع اللحم أو مع زيت الزيتون والبصل.

الأعشاب والخضراوات البرية:

تشتهر منطقة بحر إيجه بالخضراوات البرية المورقة، وموسم الربيع هو أفضل وقت في السنة لتجربتها واختبارها. يعد مهرجان أعشاب منطقة "ألجاتي" مهرجان الحصاد الأكثر شهرة في تركيا، وهو احتفال لعدة أيام يقام في بلدة العطلات الأنيقة "ألجاتي" في ولاية إزمير، وهو مخصص للخضر والأعشاب البرية الصحية في المنطقة. وهناك عشرات من أنواع الخضر المختلفة التي يتم قطفها يدوياً من قبل نساء القرية، ليتم بعد ذلك طهيها بطرق متنوعة أو إضافتها إلى المعجنات أو حتى البيض المقلي. ويشتهر بعضها على نطاق واسع بسبب العناصر الغذائية الكثيفة فيها إلى جانب النكهة الفريدة. كما يشتهر الهليون البري في فصل الربيع، وهو ينمو في ضواحي جبال بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. ويشبه الهليون البري نبات الهليون المزروع الذي نعرفه لكن ساقه أدق ولونه داكن أكثر، ويشترك معه بالطعم والنكهة مما يجعله رائعاً في فصل الربيع.