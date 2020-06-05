تركيا.. عملية ناجحة لزراعة أذن إلكترونية لطفل سوري

أعلن مستشفى تركي خاص في ولاية مرسين جنوبي البلاد، إجراء عملية زرع أذن إلكترونية لطفل سوري يبلغ من العمر 4 سنوات فاقد للسمع منذ الولادة.

وأوضح المستشفى في بيان، الجمعة، أن محمد الشعبا وُلد فاقدا للسمع، بسبب توقف الأوكسجين عن الوصول إليه عندما كان جنينا في بطن أمه، إثر تعرضها لهجوم كيماوي شنه نظام بشار الأسد في محافظة إدلب السورية قبل 4 سنوات.

محمد الذي فقد والده في الحرب لجأ مع أمه وخاله قبل 4 سنوات إلى تركيا، ليبدأ حياته في ولاية هاطاي (جنوب).

وأفاد مراسل الأناضول أن أم محمد طلبت المساعدة من إحدى الجمعيات في قضاء ريحانلي بهاطاي.

فأطلقت الجمعية حملة، جمعت على إثرها مبلغا، استطاعت من خلاله جلب محمد إلى مستشفى خاص في قضاء طرسوس بولاية مرسين لإجراء العملية.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، قرر البروفيسور خيرالدين جنكيز ألباي زراعة أذن إلكترونية لمحمد.

وفي تصريح أدلى به، أعلن نجاح العملية وأن محمد سيستعيد سمعه خلال فترة قصيرة، وسيتمكن من التكلم أيضا.