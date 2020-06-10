الحجر المنزلي يسبب الكآبة لقط مدلل ويزيد وزنه إلى ضعف الوزن الطبيعي

ضربت نوبة من الكآبة قطاً من سلالة فارسية في ولاية "إيلازاغ" شرق تركيا، وأدت إلى ازدياد نهمه على الطعام مع تقاعسه عن الحركة إثر تطبيق الحجر المنزلي للحد من تفشي وباء كوفيد-19، الأمر الذي أوصله إلى ضعف الوزن المعتاد لأقرانه من نفس الفصيلة.

وقام "يوسف يومورتجي" صاحب متجر في "إيلازاغ" بشراء قط مدلل من ولاية "موغلا" الساحلية قبل أربعة أشهر، وأسماه "شرف الدين" نسبةً لشخصية أحد القطط الرائدة في الرسوم المتحركة التركية.

ومع بداية الأزمة الصحية، أحضر "يومورتجي" قطّه إلى المنزل تماشياً مع تدابير الوقاية المعمول بها. وبسبب عدم قدرته على الحركة، غرق القط "شرف الدين" بنوبة كآبة جعلته ينام من 8-10 ساعات في كل مرة، وراح يتناول حوالي 2 لتر من الحليب يومياً، بالإضافة إلى الكثير من الطعام. ومع الاسترخاء المستمر والنهم المفرط وصل القط في نهاية الحجر إلى وزن 9 كيلوغرامات، وهو ضعف الوزن المعتاد لقط من نوعه.

وحول حالة القط مؤخراً قال "يومورتجي": "لم يتمكن القط من التكيف مع الحياة داخل المنزل، لذلك أعدناه إلى المتجر. وهو الآن في حالة مزاجية أفضل، لكنه لا يزال يأكل كميةً هائلةً من الطعام".