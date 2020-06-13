فاكهة السماء.. الفوائد الصحية لفاكهة الكرز

يطلق على الكرز بأنواعه المختلفة اسم "فاكهة السماء" بسبب طعمه الرائع ومنافعه الكثيرة فهو غني بالألياف والبوتاسيوم والحديد والمغنيزيوم والزنك ومليء بفيتامينات A و C. ولحسن الحظ أن تركيا موطن لأنواعٍ لا تحصى من الكرز اللذيذ من الأسود إلى الأحمر مروراً بالأصفر ذو الخط وطعومات تتراوح بين الحلو والحامض والمعتدل.

والكرز جزء لا غنى عنه في ثقافة الطعام التركي يؤكل النوع الحلو منه طازجاً، ويستخدم النوع الحامض في العصائر الطازجة والمطبوخة، بينما تستخدم جميع الأنواع في الحلويات والمربيات. كما يتم تجفيف الكرز أيضاً للاستهلاك على مدار العام مع مجموعة متنوعة من المكسرات كوجبة خفيفة صحية من "الفواكه المجففة".

ويمكن تقسيم الكرز في تركيا إلى فئتين رئيسيتين: الكرز الحلو والكرز الحامض.

كرز "نابليون" الحلو المذاق أكثر الأنواع استهلاكاً في تركيا. وتكون حبّته كبيرة الحجم ومكتنزة باللحم الحلو، وهي لامعة ذات لون أحمر داكن وتشبه في شكلها القلب البشري. وهناك أنواع أخرى من الكرز الحلو الذي تنتجه تركيا منها "سيليست" و" كورديا" و"ريجينا" و"القلب الحلو".

أما كرز "كوتاهية" فهو كرز حامض ويمتاز عن بقية أنواع هذه الفصيلة التي تنتج في تركيا بكميات كبيرة، بكونه الأغزر عصيراً. وهناك نوع حامض آخر ينتج في البلاد لكنه يعود لفصيلة أمريكية تدعى "Montmorency".

والكرز فاكهة صيفية ينمو في مناخات حارة لكنه بالرغم من حبه للدفء والشمس، إلا أنه قوي ومقاوم للبرودة حيث تتحمل بعض أنواعه درجات حرارة منخفضة تصل إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر. وهذه الميزة بالذات تجعل كل ركن من أركان تركيا مناسباً لزراعته.

وتكثر أشجار الكرز المحملة بأفضل أنواعه على المنحدرات الشمالية لجبال طوروس وفي جميع أنحاء منطقة بحر إيجه وكذلك في الجزء الغربي من وسط الأناضول. وتعد هذه المناطق الثلاثة من أكثر المناطق إنتاجاً للكرز في تركيا. ويتم تصدير معظم الكرز المزروع فيها إلى دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وروسيا.

هذا ويتوافر الكرز بكثرة في بازارات الأحياء السكنية والبقاليات الصغيرة والكبيرة داخل تركيا ابتداءاً من أواخر مايو إلى منتصف أغسطس.

ولكن بماذا يمتاز الكرز عن الفواكه الأخرى؟ نستعرض فيما يلي بعض الخصائص الفريدة للكرز:

خاصية تخفيف آلام العضلات

يساعد الكرز على تخفيف الألم والتشنجات العضلية عن طريق تسهيل تدفق الدم بحرية أكبر في الأوعية الشعرية مما يجعله مفضلاً للرياضيين والذين يعانون من آلام عضلية طفيفة بعد ممارسة تمرينات الجري والشد العضلي، أو أولئك الذين لديهم آلام ناتجة عن الجلوس الطويل. ويمتلك الكرز كما التوت ميزات تشبه ميزات الأسبرين المميعة للدم وهو بذلك يقي من جلطات الأوعية الدموية وخثراتها. وينصح بتناول القليل من الكرز بعد التمارين الرياضية المجهدة بشكل خاص حيث توصلت إحدى الدراسات في عام 2010 إلى أن عصير الكرز الحامض له تأثير وقائي في تقليل آلام العضلات أثناء الجري.

خاصية تقوية الدماغ

يساعد الكرز في تنظيف الدم الذي ينتقل إلى أدمغتنا من خلال إزالة الجذور الحرة والسموم المتراكمة التي تدخل أبداننا عن طريق الهواء الملوث والأغذية المصنعة والتدخين. وتساعد خاصية الكرز هذه على تنظيم وظائف الدماغ، وبالتالي تزيد من قدرته على التعلم وتذكر المعلومات. كما صنفت البحوث الطبية هذه الثمرة القرمزية بأنها توفر الحماية ضد الأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وفي دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية عام 2015، وجد الباحثون أن شرب عصير الكرز بانتظام على مدى 12 أسبوعاً أدى إلى تحسين الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن المصابين بالخرف.

خاصية تأخير الشيخوخة

لعل الكثير منا لا يعلم أن الكرز غني بـ 17 نوع مختلف من مضادات الأكسدة! وهذا من أكثر ما يجعله فعالاً في التخلص من السموم داخل الجسم ومنع الإعاقة المحتملة في تجديد الخلايا. كذلك تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز مثل الميلاتونين على تحييد عمليات الأكسدة والالتهاب الناتجة عن الشيخوخة. وبذلك تساعدنا هذه الفاكهة على البقاء أصغر سناً لفترة أطول.

خاصية خفض سكر الدم

يعمل الكرز كأحد أفضل الخيارات المتاحة لمرضى السكري أو المرضى الذين يعانون من مشاكل في الإنسولين، حيث يساعد على خفض مستويات الغلوكوز في الدم. وفي دراسة أجريت عام 2008 على نساء مصابات بداء السكري من النوع 2، وجد أن شرب 40 مل يومياً من عصير الكرز الحامض المركز "الوشنة"، ساعدهن على إنقاص أوزانهن وتنظيم مستويات السكر في الدم.

خاصية المساعدة على النوم الجيد

يحتوي الكرز على نسبة عالية من الميلاتونين وهو هرمون محفز على النوم يساعد في الدخول بمراحل النوم العميق بعيداً عن النوم السطحي المتقطع. وفي دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة الغذاء الطبي وجد أن الكرز يقلل من شدة الأرق ويزيد من كفاءة النوم الإجمالية لدى البالغين. لذلك يصف بعض الأطباء تناول حبات من الكرز أو شرب كوب من عصيره قبل النوم.

خاصية مضادة للسرطان

يولد "الأنثوسيانين" و"الكيرسيتين" الموجودان داخل الكرز تأثيراً مضاداً للأكسدة يساعد على منع انقسام الخلايا ونموها بشكل سرطاني. كما تمنع هذه المواد الخلايا من تشكيل الأورام الحميدة. ويحتوي الكرز الكثير من المواد الكيميائية النباتية الأخرى والمعادن المغذية والفيتامينات التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وبفضل محتواه العالي من الألياف، يمكن أن يساعد الكرز أيضاً على فقدان الوزن إذا ما تم استهلاكه باعتدال، لأن الإفراط في تناوله قد يتسبب بالإسهال.