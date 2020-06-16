أمين معلوف يلتقي قراءه الأتراك عبر الواقع الافتراضي



التقى الكاتب اللبناني أمين معلوف، الثلاثاء، متابعيه من القرّاء الأتراك في إسطنبول، عبر الواقع الافتراضي.

جاء ذلك على هامش "مهرجان الأدب الدولي" في إسطنبول، الذي يُعقد عبر الواقع الافتراضي، لأول مرة في تاريخه.

وألقى الكاتب العالمي الشهير، كلمة في افتتاحية المهرجان، أعرب فيها عن سعادته إزاء المشاركة في هذه الفعالية.

وأشار إلى أن جدته ولدت في ولاية أضنة جنوبي تركيا، بينما وُلد هو في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتطرّق معلوف إلى الأزمات العالمية، والمآسي التي تشهدها الإنسانية، وبالأخص في الشرق الأوسط.

فيما أكد الكاتب اللبناني على أهمية الإسهامات التي تقدّمها الأقليات، للمجتمعات التي تتواجد فيها.