هل تضاف ميزة الكشف المبكر عن الفيروس المستجد إلى الساعات الذكية؟





ينظر الباحثون باهتمام متزايد إلى الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء لاستخدامها كنظام إنذار مبكر محتمل يكشف عن الإصابة بالأمراض المعدية.

فهل يمكن لـ Fitbit أو Apple Watch وغيرها اكتشاف عدوى الفيروس القاتل قبل ظهور الأعراض حقاً؟

تمكن علماء في معهد "روكفلر" لأمراض الأعصاب بجامعة "ويست فيرجينيا" في الشهر الماضي، من إنشاء منصة رقمية يمكنها اكتشاف أعراض كوفيد-19 قبل ظهورها بثلاثة أيام، باستخدام جهاز تتبع اللياقة البدنية والنشاط الحركي الذي يرتديه الرياضيون عادةً أو هواة الجري.

ووفقاً للجامعة الأمريكية فإن التطبيق الذي طوره الباحثون مؤخراً يعتمد على الذكاء الصناعي للتنبؤ ببدء ظهور أعراض كوفيد-19 مثل الحمى والسعال وصعوبات التنفس والإرهاق، بدقةٍ تصل إلى أكثر من 90%. وقال الباحثون إن النظام يمكن أن يقدم أدلة على إصابة الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد، مما يساعد على حل مشكلة اكتشاف واحتواء العدوى قبل تفشيها الواسع.

كما قام معهد "سكريبس" للأبحاث من خلال دراسة مماثلة تهدف إلى استخدام أجهزة القياس الذكية القابلة للارتداء، بتسجيل أكثر من 30.000 إصابة بكوفيد-19 لأشخاص "عديمي الأعراض". وكان باحثو "سكريبس" قد أظهروا بالفعل قدرة الأجهزة القابلة للارتداء في التنبؤ بالإنفلونزا من خلال دراسة نشرت في يناير في المجلة البريطانية "لانسيت".

وقالت "جينيفر رادين" عالمة الأوبئة في "سكريبس" التي تقود البحث، إن المؤشرات المبكرة تظهر أن الأجهزة "لديها القدرة على تحديد الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض ولكن إصابتهم لا تزال معدية".

وأضافت "رادين" في مؤتمر عبر الفيديو يناقش البحث، أن بإمكان الأجهزة الذكية القابلة للارتداء أن تكتشف "تغييرات طفيفة تشير إلى أن الشخص مصاب بمرض فيروسي" قبل ظهور الأعراض عليه.

ويقول باحثون "سكريبس" أنهم يأملون في إثبات أن بيانات الأجهزة القابلة للارتداء، أكثر موثوقية من اختبار درجات الحرارة.

وقالت "رادين": "أربعون في المائة من الأشخاص الذين يصابون بكوفيدـ19 ليس لديهم حمى، لذلك فإن استخدام هذه الأجهزة الذكية لفحص الأشخاص يعد أفضل من فحص درجة الحرارة"

وعلى سبيل المثال، يعد معدل ضربات القلب في طور الراحة مؤشراً جيداً لأنه ثابت بالعادة قبل الإصابة، ويمكن قياسه بدقة بواسطة معظم الأجهزة القابلة للارتداء.

وأوضحت "رادين":"يمكن بواسطة هذه الأجهزة قياس التغييرات في معدل ضربات القلب قبل أربعة أيام من بدء إصابة شخص ما بالحمى".

وقال "إريك توبول" مدير معهد "سكريبس"، إن فكرة استخدام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء فكرةً واعدة لأن "أكثر من 100 مليون أمريكي لديهم ساعة ذكية أو جهاز لياقة" ويمكن لهذه الفكرة أن توفر بيانات رئيسية للباحثين، ولكن الحصول على نتائج جيدة "يتوقف على الحصول على أعداد كبيرة من المتطوعين".

كذلك بدأت شركة "Evidation" وهي شركة ناشئة لتكنولوجيا الصحة في كاليفورنيا، مشروعاً لإنتاج خوارزمية إنذار مبكر بواسطة الأجهزة القابلة للارتداء من خلال 300 شخص متطوع معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بتمويل من الحكومة الأمريكية ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس".

وقال "لوكا فوشيني" الشريك المؤسس للشركة وكبير علماء البيانات، إن البحث يهدف إلى "تحديد متى وأين قد يصاب الناس بكوفيد-19 بشكل أكثر فاعلية، ويمكن أن يتيح هذا البحث التدخل المبكر للحد من انتشار الجائحات ومراقبتها".

من الترفيه إلى الطب

تسلط الأبحاث الحديثة الضوء على تكييف بعض الأجهزة الذكية القابلة للارتداء وتطوير استخدامها من مجالات اللياقة البدنية والاستجمام إلى مجالات الأبحاث الطبية الهامة.

وتعد شركة "آبل" من أوائل الشركات التي بدأت دراسات لجعل ساعتها الذكية تكتشف مشاكل القلب. كما تعمل شركة

"Fitbit" الأمريكية الخاصة بأجهزة القياس والساعات الذكية على تطوير حوالي 500 مشروع مختلف للبحث في قضايا السرطان والسكري والجهاز التنفسي والقضايا الصحية الأخرى.

ويقول العلماء أن الأجهزة القابلة للارتداء يمكن أن توفر بيانات عن درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومدى انتظام عمل الجهاز التنفسي وأنماط النوم والنشاط وغيرها من المؤشرات، التي يمكن استخدامها كأدوات للتشخيص. كما أعلن باحثون من جامعة "ستانفورد" في شهر أبريل عن خططهم لمشاركة "سكريبس" في بحث حول قدرة الأجهزة القابلة للارتداء عن الكشف المبكر عن كوفيد-19 وغيره من الأمراض.

وقال "مايكل سنايدر" رئيس علم الوراثة بكلية الطب بجامعة "ستانفورد": "تقوم الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء بإجراء العديد من القياسات يومياً تصل على الأقل إلى 250 ألف قياس، وهو ما يجعلها بالفعل أجهزة مراقبة قوية". وأوضح أن هذه الأجهزة قد تنبه المستخدمين عندما يشير معدل ضربات القلب أو درجة حرارة الجلد أو أي إشارة فيزيولوجية أخرى للعدوى أو المرض.

وأضاف "سنايدر":"يمكن أن تساعد هذه الخوارزميات الناس على تحديد ما إذا كان يتعين عليهم البقاء في المنزل أثناء مقاومة أجسامهم للعدوى".