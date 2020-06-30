تركيا والجزائر تتبادلان افتتاح المراكز الثقافية

أعلنت الجزائر الاتفاق مع تركيا الاستمرار في العمل على تبادل فتح مركزين ثقافيين الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان.



وحسب بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الثقافة مليكة بن دودة اليوم لسفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أزدمير غوكتاش.



وأوضح البيان أن الوزيرة "نوهت بالعلاقات الممتازة التي تربط الجزائر وتركيا خاصة في المجال الثقافي".



فيما أكدت السفيرة، وفق المصدر ذاته، "استعداد بلادها لتوظيف الخبرات التركية في مجال الحفظ والترميم خدمة للتراث الثقافي الجزائري".



واتفق الطرفان وفق البيان، على "المُضي نحو فتح المركز الثقافي الجزائري بتركيا، وكذا المركز الثقافي التركي بالجزائر، والسعي الدائم إلى تطبيق البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين البلدين".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي زار البلاد آنذاك، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن البلدين "اتفقا على فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر وآخر جزائري بتركيا"، دون تحديد موعد للبدء في تنفيذ المشروع.