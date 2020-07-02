تركي ينذر نفسه للاعتناء بسلاحف "كاريتا كاريتا" منذ 20 عاماً

يواصل التركي، كرم يكتا أتاتونتش (44 عاماً)، الاعتناء بالسلاحف البحرية ضخمة الرأس من نوع "كاريتا كاريتا"، منذ 20 عاماً، ضمن إطار مشروع لمراقبة وحماية هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وفي إطار المشروع المذكور، تم إنشاء مخيّم في منطقة على ساحل ولاية أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط، بإشراف جمعية الأبحاث البيئية.

وفي الوقت الذي يقصد فيه السيّاح سواحل أنطاليا لقضاء العطل، فإن " أتاتونتش" يقضي موسم الصيف هناك داخل خيمته، لمراقبة وحماية سلاحف "كاريتا" المهددة بالانقراض.

" أتاتونتش" وهو خرّيح قسم علم الأحياء من جامعة "حاجت تبه" بأنقرة، قال إن شغفه بالطبيعة وبالحيوانات يعود إلى أيام طفولته.

وأعرب عن استمتاعه بالاعتناء بسلاحف "كاريتا كاريتا"، ومساعدتها في العودة إلى أعشاشها أو إلى مياه البحر.

وأضاف أن إنقاذ صغار السلاحف وهي عالقة في أعشاشها، متعة لا توصف.

جدير بالذكر أن سلاحف "كارتيا كارتيا" مدرجة على اللائحة الحمراء للسلاحف المهددة بالانقراض لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.