دمى على هيئة عروسين لتعليق الهدايا الذهبية في حفل زفاف تركي منعاً لتفشي كوفيد-19

يعتبر تقديم الهدايا الذهبية للعروسين من الأقارب والأصدقاء أحد أهم أعراف الزفاف التركي الذي يحفل بالكثير من العادات والتقاليد في بلاد تعود حضارتها إلى فجر التاريخ الأول. ومع استمرار التدابير المتخذة لمنع تفشي كوفيد-19، طرأت بعض التغييرات على أسلوب ممارسة هذه العادة كي تصبح أكثر أماناً للعروسين والضيوف. وكانت المفاجأة مدهشةً عندما وصل المدعوون إلى حفل زفاف أقيم في ولاية "تيكيرداغ" شمال غرب تركيا.

فقد وقفت دميتان كبيرتان بالحجم الطبيعي للعروس والعريس ترتديان ملابس الزفاف في استقبال الضيوف في صالة الأفراح، بينما جلس العروسان الحقيقيان بعيداً نسبياً لتفادي الاحتكاك المباشر ضمن قواعد التباعد الإجتماعي المطلوبة. وقام الضيوف والمفاجأة تغمرهم، بتعليق الهدايا الذهبية على ملابس الدمى بينما كانوا يهنؤون العروسين من بعيد.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت سابقاً عن إجراءات صارمة خاصة بمراسم الزواج. حيث تقرر أن تكون حفلات الزفاف قصيرة وأن تقام في الهواء الطلق أو في الأماكن المكشوفة قدر الإمكان. كما تقرر إلزام الضيوف بارتداء الكمامات وجلوسهم متباعدين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر. وتنص اللوائح الجديدة على حظر الرقص بين الضيوف أيضاً.

وتشتهر الأعراس التركية عادةً بالكثير من التقاليد التي تشمل تقديم الهدايا للعروسين ومصافحتهما وتقبيلهما حيث يصطف المدعوون في أرتال طويلة للقيام بالتهنئة وتعليق الهدايا الذهبية أو النقود على زيهما، في حين يمثل الرقص الذي يختلف من منطقة إلى أخرى، جزءاً لا يتجزأ من حفلات الزفاف التركية والذي يتعين على كل ضيف المشاركة فيه. كما يعد تقديم الطعام أو الضيافة لمئات المدعويين ركن أساسي في الأعراس التركية.