تركيا.. احصل على نوع المعكرونة المناسبة لنظامك الغذاني

تخصصت السيدة التركية "سراب كاراكاش" بإنتاج المعكرونة التي تناسب المرضى المتبعين لنظام غذائي خاص.

وتُنتج كاراكاش (56 عاما)، رفقة 6 من العاملين معها، 27 نوعا من المعكرونة تلائم مختلف المرضى، في ورشتها بولاية باليكسير.

وتصنع كاراكاش في ورشتها الموجودة بمنزلها، المعكرونة باستخدام أعشاب وخضروات وبقوليات مختلفة مثل الفاصوليا والحمص والعدس، لمساعدة المرضى على تلبية حاجياتهم من الغذاء الصحي.

وفي حديث للأناضول، قالت كاراكاش، إن ورشتها تنتج المعكرونة للمرضى وفقا للتوصيات الغذائية التي يصفها لهم أطباؤهم.

وأضافت أن صلاحية المعكرونة تستمر بين فترة 8 أشهر وسنة واحدة، ويتم إنتاجها وفق حالة كل مريض.

كما لفتت إلى إمكانية إنتاج منتجاتها على شكل خلطات لتحضير أنواع حساء مختلفة.

وأردفت: "نقوم بإنتاج معكرونة ذكية بالورشة، نطلب من زبائننا إحضار وصفتهم الطبية وننتج لهم ما يلائم نظامهم الغذائي بناء عليها".