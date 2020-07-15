في يومها العالمي.. دعوة من خبراء التغذية لتناول بعض الشوكولا

قلة من الناس لا يحبون الشوكولا إلا أن غالبية البشر يقرون بأنها إحدى أفضل المأكولات على الإطلاق. وسواء أكانت شوكولا صافية أو أضيفت إلى الكراميل أو إلى مكونات الحشوات الدسمة أو إلى قطع الجوز والفواكه المجففة، تبقى أنواع الشوكولا المختلفة مرضية لجميع أذواق عشاقها. ولكن ما هي أفضل أنواع الشوكولا من الناحية الصحية؟ وماذا يقول الأطباء وأخصائيو التغذية حول نسب الكاكاو والمكونات الأخرى الداخلة في تركيبها؟

يقدم خبير التغذية التركي "آردي عبد الله أوغور" في هذا المقال بعض النصائح والتوصيات المتعلقة بالشوكولا، بمناسبة مرور اليوم العالمي لها الذي صادف في 7 من هذا الشهر، ويستعرض أسباب وجوب اختيار الشوكولا الداكنة على الشوكولا الممزوجة بالحليب أو الشوكولا البيضاء.

الشوكولا الداكنة تتمتع بقوة مضادة للأكسدة

تحتوي حبيبات الكاكاو على الكثير من مضادات الأكسدة، وكلما قلّت معالجتها بالحرارة أو المكونات الأخرى زاد محتواها من مضادات الأكسدة. وتعتبر الشوكولا الممزوجة بالحليب بالإضافة إلى الشوكولا البيضاء غنية جداً بالسكر الضار بالرغم من أنها لذيذة. وكثيراً ما تستخدم بعض العلامات التجارية مسحوق الحليب بدلاً من الحليب الطازج لإعداد الشوكولا مما يؤثر على جهاز المناعة البشري بشكل سلبي. لذلك تعد الشوكولا ذات السكر المخفض والحاوية على أكثر من 70% من الكاكاو اختياراً موفقاً.

للكاكاو خاصية خافضة للكوليسترول

تحتوي حبوب الكاكاو التي تصنع منها الشوكولا، خصائص مضادة للالتهابات تحارب تلف الأنسجة. ولهذا السبب يوصي بعض الأطباء بتناول القليل من الشوكولا الداكنة لمكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن تساعد المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو في خفض نسبة الكوليسترول "الضار"، وهو النوع الذي يؤدي إلى تراكم دهني في الشرايين، في حين تدعم الشوكولا الداكنة الكولسترول عالي الكثافة وهو النوع "الجيد" الذي يعمل كمنظف لتراكم الدهون ويحملها بعيداً عن الشرايين ويعود بها إلى الكبد ليتم تفكيكها هناك قبل طرحها من الجسم.

الشوكولا الداكنة تساعد على الوقاية من الزهايمر وداء باركنسون

يحتوي الكاكاو على مادة "الفلافونول" بنسبة عالية، وهي مركبات موجودة في الأطعمة النباتية التي لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات. وتحتوي الشوكولا الداكنة على "فلافونول" أكثر بثماني مرات من شوكولا الحليب. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه المواد الكيميائية الصحية يمكن أن تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يمنح الأمل في علاج الأمراض العصبية مثل الزهايمر وباركنسون.

الكاكاو يمنح محبيه بشرة أفضل

يمكن للشوكولا الداكنة أن تساعد بشرتنا على تجديد وإصلاح نفسها بفضل مادة "البوليفينول" التي تحتوي عليها. كما يمكنها الحفاظ على ترطيب البشرة ودعم وظائفها الداخلية والخارجية والتأثير بشكل إيجابي على التهاب الجلد والطفح الجلدي. يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة داخل الشوكولا الغنية بالكاكاو أن تساعد البشرة أيضاً على الحفاظ على مرونتها عن طريق دعم إنتاج الكولاجين وتعزيز قدرة البشرة على التجدد الذاتي.