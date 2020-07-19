تركيا.. العثور على مستحاثة لحيوان بري يعود تاريخها لـ7,5 ملايين عام

تمكن فريق من الباحثين الأتراك، من العثور على مستحاثات حيوانية يعود تاريخها لـ7.5 ملايين عام، في ولاية قيصري (وسط).

وقالت بلدية قيصري الكبرى، في بيان الأحد، إنه جرى العثور مستحاثات حيوانية يُعتقد أنها تعود لحيوان بري من أسلاف الفيلة، في قعر سد "يامولا" بالولاية.

وأضافت أن العثور على المستحاثات جرى بالتعاون مع "مجموعة أوبروك لأبحاث الكهوف" التركية المختصة في هذا النوع من الأعمال.

وأوضحت أن تاريخ المستحاثات المستخرجة من قعر السد، يعود لـ7.5 ملايين عام.

وضمن البيان، قال عضو المجموعة، علي أدهم كسكين، إنه جرى في الماضي العثور على مستحاثات وسط المياه، لكنه يجري للمرة الأولى العثور على مستحاثات حيوان بري في الماء.

وأضاف كسكين، أنه من بين المستحاثات التي عُثر عليها في قعر السد، عظام تعود لأقدام حيوان بري، يُعتقد أنه من أسلاف الفيلة.