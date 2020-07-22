باحثون أتراك ينجحون في تطوير أول سلالة ورد "محلية" في تركيا

نجح أستاذ جامعي مع فريق من طلابه في العاصمة أنقرة في تطوير سلالة ورد تركية محلية، وهم يسعون الآن للحصول على براءة اختراع لتسجيل هذه السلالة الجديدة قبل أن يتعاقدوا مع شركات الورود في هولندا التي تمثل السوق الرئيسي الأول في العالم.

وكان البروفيسور "سونار قزاز" من كلية الزراعة في جامعة أنقرة، قد بدأ العمل في هذا المشروع قبل ست سنوات، عندما اكتشف أن الورود التي تباع في تركيا معظمها مستورد بالعملة الصعبة ولم يتم تطويرها محلياً. فقام مع فريقه المكون من 17 باحثاً بتهجين سلالات مختلفة بعضها مزروع محلياً وبعضها مستورد من الخارج لتطوير السلالة الجديدة.

وفي معرض حديثه لوكالة الأنباء يوم الثلاثاء قال "قزاز": "يوجد في العالم 200 نوع من الورود، وتركيا موطن لـ 45 نوعاً منها، لكن ما يتم بيعه في أسواقنا ليست الورود المزروعة محلياً رغم أن تركيا بلد الورود". مذكّراً أن تركيا استوردت في العام الماضي 18.5 مليون وردة بقيمة 2.6 مليون دولار.

واستخدم الأستاذ "قزاز" وفريقه، بذور ورود مستوردة من كينيا والبرازيل وكولومبيا، وقاموا بتهجينها مع بذور الورود التركية للتوصل إلى سلالة محلية جديدة. وهو ينتظر الآن الموافقة على براءة اختراع السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم "غول بيرك" المأخوذ من اسم زوجته "غول" وابنه "بيرك".

وقال: "سنطرح السلالة الجديدة في السوق المحلية أولاً، لكننا نتطلع إلى تسويقها في الخارج أيضاً. نتواصل حالياً مع واحدة من أكبر الشركات الهولندية العاملة في مجال بيع الزهور ونعمل على توقيع عقود معها".