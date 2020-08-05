أقنعة ذهبية ثمينة تزين وجوه العرائس وتعيد البريق للأعراس

بعد أن طرأت بعض التعديلات على تقاليد الأعراس بسبب جائحة كوفيد-19، مثل التباعد الاجتماعي والامتناع عن الرقص والالتزام بارتداء القناع الواقي، طورت العرائس التركيات، إكسسوارات ذهبية جديدة لارتدائها في يوم الزفاف من شأنها أن تضيف بريقاً أخاذاً وتحرك الأجواء الساكنة.

وبما أن الحاجة أم الاختراع، فقد أنتجت ضرورات السلامة الصحية طريقة جديدة وساحرة تمكن العروس من ارتداء القناع الواقي مع الحفاظ على جمالية وجهها وبريقه.

ففي ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، بدأ صناع الذهب في إنتاج أقنعة مطلية أو مزينة بقطع حقيقية من الذهب الخالص عيار 14 و 22 قيراطاً، لتزيين وجوه العرائس بطريقة مبهرة تضمن الالتزام بتعليمات السلامة دون أدنى خسارة في الأناقة.

وتتراوح أسعار هذه الأقنعة بين 8000 و75000 ليرة تركية.

ولضمان ملاءمة مثالية لوجهها، تعطي العروس للصائغ قياسات القناع المطلوب طولاً وعرضاً، وتحصل عليه جاهزاً بعد ثلاثة أيام من استلامه الطلب.

ويمكن صياغة الأقنعة بأنماط ونقوش زخرفية متنوعة، ويتم ارتداؤها كقطعة فريدة من المجوهرات.

وقال "مصطفى أوز" رئيس غرفة صاغة كهرمان مرعش، إن الطلب على الأقنعة زاد مؤخراً وأضاف: "نأمل أن نرى الأقنعة الذهبية على وجوه العرائس في جميع حفلات الزفاف".