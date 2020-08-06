افتتاح أول مسجد على شكل هلال ونجمة في تركيا

افتتح اليوم قبيل صلاة الجمعة أول مسجد في تركيا صمم على شكل هلال ونجمة في ولاية "سيواس" وسط البلاد.

وكان بناء مسجد "يوكاري تيكي آي يلدز"، الذي يستوعب 3500 مصلي في أروقته الداخلية مع 4900 مصلي إضافي في فنائه الخارجي، قد بدأعام 2017. ووضع السجاد مؤخراً في المسجد بعد أن تم الانتهاء من الديكورات الداخلية له. ويعد التصميم المعماري للمسجد على شكل نجمة وهلال، الأول من نوعه في تركيا.

يذكر أن مجموعة من النساء اللواتي كن يحضرن دورة عامة للتخطيط والتذهيب في ولاية "سيواس" قمن بتزيين مسجد "يوكاري تيكي آي يلدز" واستخدمن في زخارفه رسوماً تشمل الحرفين العربيين "ألف" و"واو" بطريقة تبرز جمال الخط العربي وبديع صنعته.

وعقب افتتاح المسجد مباشرة أقيمت به أول صلاة جمعة.