"سبايدر مان" التركي يؤكد أهمية الالتزام بتدابير كورونا

يجوب التركي تامر أويصال، الملقب بالـ"رجل العنكوب" شوارع مدينة أسكي شهر وسط تركيا، لتوزيع كمامات على المارة من أجل لفت الانتباه إلى أهمية الالتزام بتدابير مكافحة فيروس كورونا ونضال الكوادر الطبية في هذا الإطار.

وحمل أويصال الذي يعمل في مسح الواجهات الخارجية للأبنية الشاهقة، لافتة عليها عبارة "ارتدي كمامتك، وأصبح بطلًا"، لتأكيد أهمية الكمامة في ظل انتشار الفيروس.

وأكد أويصال أن هدفه يتمثل في زيادة الوعي لأهمية القناع، خاصةً مع زي الرجل العنكبوت الذي يحبه الأطفال كثيرًا.

وأعرب عن أسفه لعدم امتثال الناس في الآونة الأخيرة للقواعد الخاصة بالحماية من كورونا، مضيفًا: " لكل طالب، بما في ذلك طفلاي الاثنان، الحق في التعلم، ومن أجل بضع دقائق من المتعة ومن خلال التجول بدون كمامة وخرق قواعد التباعد الاجتماعي، فنحن في الواقع نلحق الضرر بالمستقبل".

وأعرب عن اعتقاده أن النشاط الإيجابي الذي قام به اليوم من خلال ارتداء زي الرجل العنكبوت سيعلق في أذهان الأطفال، مضيفًا: " أريدهم أن يقولوا لذويهم أنهم ليسوا أبطالا عندما يرونهم بدون كمامات".

من جانبه، أوضح المواطن علي إحسان أشق كوز، أنه يعتقد أن النشاط الذي قام به "الرجل العنكبوت" سيبقى في الأذهان.

ووفق آخر حصيلة، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 241 ألفا و997، وعدد الوفيات 5 آلاف و858، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 224 ألفا و970.