"ناسا" تنشر صورة لأقمار صناعية تظهر فيها جبال طوروس التركية

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة التقطت من محطة الفضاء الدولية، للأراضي الزراعية في جبال طوروس الغربية بولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

ودوّن حساب الوكالة "ناسا إرث" على تويتر، عبارة "مزارع الفاكهة والحبوب والجوز بحبال طوروس الغربية بولاية أنطاليا التركية" على عنوان الصورة.

وشارك الحساب الرابط مع تحليل نقل فيه معلومات عامة عن الزراعة في أنطاليا، وتركيا عموما.

وأضاف أن أنطاليا تستقطب السياح وتعد وجهة لقضاء العطلات، وتعود بالفائدة الاقتصادية للسكان، مبينا أن المناطق الداخلية في الولاية تشتهر بالزراعة.

وقال إن تركيا تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث الزراعة، وإن ربع القوى العاملة في البلاد يمتهنون الفلاحة.