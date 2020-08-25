تركيا تعزل خطوط وأبراج الكهرباء لحماية طيور اللقلق في هجرتها عبر أراضيها

يتوقف ما يقدر بمليون طائر لقلق كل عام في تركيا أثناء هجرتهم من أوروبا إلى إفريقيا في الشتاء. وتعد مدينة إسطنبول إحدى محطات توقف اللقالق في هذه الرحلة الاعتيادية.

لكنهم غالباً ما يتعرضون إلى خطر الصعق الكهربائي إذا حطّوا على خطوط كهرباء مكشوفة، أو حاولوا الاستلقاء على أبراج كهربائية ناقلة.

لذلك يعمل موظفو مؤسسة الكهرباء في مدينة إسطنبول بجدٍ لعزل خطوط الكهرباء، لكي تتمكن اللقالق من الوقوف عليها بأمان.

وقال "إمرة كالكان" المسؤول في إدارة الكهرباء الرئيسية في إسطنبول، إنهم يعملون على عزل الخطوط والأبراج من أجل سلامة طيور اللقلق والحيوانات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن سكان المدينة الذين يزيد عددهم عن 15 مليوناً، لأن الصعق الكهربائي للطيور يمكن أن يتسبب أيضاً بانقطاعٍ في إمدادات الطاقة.

وقد خصصت مؤسسة الكهرباء في المدينة ملايين الليرات التركية لتغطية حوالي 5.800 برج، بمواد عازلة لحماية طيور اللقلق من الصعق بالكهرباء.

ويقول المسؤولون إن مشاكل الكهرباء التي تعرضت لها أجزاء معينة من إسطنبول، مثل منطقة "سيليفري" الواقعة على الجانب الأوروبي، يرجع سببها على الغالب إلى الطيور.

ووفقاً للدكتورة "أرزو غورسوي إرغن" خبيرة علم الأحياء في جامعة أنقرة، فإن طيور اللقلق، التي تتكاثرعادةً في قارة أوروبا، تهاجر في أوائل الخريف إلى إفريقيا عبر البلقان وتركيا.

وقالت "إرغن": "تقتل الأبراج الكهربائية حوالي 1.8 مليون طائر سنوياً في ألمانيا، لكن لا نملك بيانات عن طيور اللقلق التي تموت هنا".