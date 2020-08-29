من شرق تركيا.. الطيور المهاجرة تستعد للرحيل إلى إفريقيا

تستعد عشرات أنواع الطيور في ولاية إيغدير شرقي تركيا، للهجرة إلى المناطق الدافئة مع اقتراب حلول فصل الخريف.

وتعد إيغدير "جنة الطيور" شرق تركيا، وتقع على حدود إيران وأرمينيا، وتحتضن العديد من أنواع الطيور لتنوع غطائها النباتي وطقسها الملائم.

وتتحضر الطيور المهاجرة للرحيل في هذه الأوقات في محمية الطيور بنهر أراس ومتنزه جبل آغري الوطني.

وفي حديث للأناضول، قال إمره جليك عضو الهيئة التدريسية ومدير مركز أبحاث الطيور بجامعة إيغدير، إن الولاية تعد أحد ممرات هجرة الطيور في تركيا.

وأوضح أن الطيور تتخذ من إيغدير مسكانا لها نظرا إلى جوها الدافئ، حيث تتكاثر وتخزن الطعام، ومع حلول الخريف تهاجر باتجاه جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن الطيور تهاجر شتاء من الشمال إلى الجنوب، وفي الصيف من الجنوب إلى الشمال.

وأضاف أنه عندما تبدأ هجرة الطيور تتشكل مناظر بديعة في السماء، نظرا إلى هجرتها على شكل أسراب.